Мандариновые корки берегу как зеницу ока — настоящее спасение уставших хозяек

Соберите мандариновые корки — они должны быть чистыми и без остатков мякоти. Плотно сложите корки в стеклянную банку. Залейте их уксусом так, чтобы полностью покрыть кожуру. Закройте банку крышкой и поставьте в темное и прохладное место на 2 недели. После настаивания процедите настой и перелейте его в спрей-флакон. Готово! Ваше натуральное средство для уборки готово к использованию.