Мандариновые корки берегу как зеницу ока — настоящее спасение уставших хозяек

Posted 31 января, 12:11
Published 31 января, 12:11
Modified 31 января, 12:13
Updated 31 января, 12:13
Оказывается, мандариновые корки можно использовать для уборки дома. Кожура этого цитруса содержит эфирные масла, которые обладают антибактериальными и освежающими свойствами. Заливая корки уксусом, хозяйки создают идеальное средство для уборки, которое можно использовать практически везде.
Соберите мандариновые корки — они должны быть чистыми и без остатков мякоти. Плотно сложите корки в стеклянную банку. Залейте их уксусом так, чтобы полностью покрыть кожуру. Закройте банку крышкой и поставьте в темное и прохладное место на 2 недели. После настаивания процедите настой и перелейте его в спрей-флакон. Готово! Ваше натуральное средство для уборки готово к использованию.
Его применение практически безгранично. Вот несколько идей:
При настаивании кожуры в уксусе эфирные масла переходят в раствор, наделяя его новым ароматом и дополнительными чистящими свойствами. Этот настой справляется с жиром, налетом, неприятными запахами и даже отпугивает насекомых. Дом сразу будет сверкать и благоухать мандаринами.
Применяя этот лайфхак, вы не только сокращаете количество химических средств в вашем доме, но и активно вносите вклад в защиту окружающей среды, перерабатывая органические отходы в полезный продукт, — уверяют эксперты портала pg11.ru.
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