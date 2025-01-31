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Posted 31 января, 12:11

Published 31 января, 12:11

Modified 31 января, 12:13

Updated 31 января, 12:13

Мандариновые корки берегу как зеницу ока — настоящее спасение уставших хозяек

Мандариновые корки берегу как зеницу ока — настоящее спасение уставших хозяек

31 января 2025, 12:11
Рубрика
Дом и сад
Многие хозяйки в один голос скажут: «Не спешите выбрасывать кожуру от мандаринов, она еще пригодится!» Для чего — об этом читайте в материале TagilCity.ru.

Оказывается, мандариновые корки можно использовать для уборки дома. Кожура этого цитруса содержит эфирные масла, которые обладают антибактериальными и освежающими свойствами. Заливая корки уксусом, хозяйки создают идеальное средство для уборки, которое можно использовать практически везде.

Как приготовить средство для уборки из мандариновых корок и уксуса

Соберите мандариновые корки — они должны быть чистыми и без остатков мякоти. Плотно сложите корки в стеклянную банку. Залейте их уксусом так, чтобы полностью покрыть кожуру. Закройте банку крышкой и поставьте в темное и прохладное место на 2 недели. После настаивания процедите настой и перелейте его в спрей-флакон. Готово! Ваше натуральное средство для уборки готово к использованию.

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Где можно использовать мандариново-уксусное средство

Его применение практически безгранично. Вот несколько идей:

  • Кухня: убирайте жир и пятна на плитке, столешницах и кафеле.
  • Ванная: избавляйтесь от известкового налета на сантехнике — ваннах, раковинах и зеркалах.
  • Окна и зеркала: очищает без разводов и оставляет цитрусовый аромат.
  • Мебель: небольшой тест поможет проверить, безопасно ли наносить средство на деревянные или пластиковые поверхности.
  • Удаление запахов: протрите емкости, мусорные ведра или даже холодильник для избавления от неприятного аромата.

А в чем секрет?

При настаивании кожуры в уксусе эфирные масла переходят в раствор, наделяя его новым ароматом и дополнительными чистящими свойствами. Этот настой справляется с жиром, налетом, неприятными запахами и даже отпугивает насекомых. Дом сразу будет сверкать и благоухать мандаринами.

Применяя этот лайфхак, вы не только сокращаете количество химических средств в вашем доме, но и активно вносите вклад в защиту окружающей среды, перерабатывая органические отходы в полезный продукт, — уверяют эксперты портала pg11.ru.

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