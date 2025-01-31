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Posted 31 января, 13:52

Published 31 января, 13:52

Modified 31 января, 13:54

Updated 31 января, 13:54

Глава службы такси «Максим» назвал медосмотры для свердловских таксистов фикцией

Медосмотры таксистов в Свердловской области: фикция или необходимость?

31 января 2025, 13:52
Фото: Изображение Midjourney.

Глава службы такси «Максим» назвал медосмотры для свердловских таксистов фикцией

Глава службы такси «Максим» Максим Шушарин заявил о неэффективности системы медосмотров для таксистов в Свердловской области.

Шушарин указал на недостаточное количество медпунктов (33 на 20 тысяч водителей) и необходимость их увеличения вдвое, даже при этом появление очередей неизбежно, пишет ЕАН.

Шушарин назвал нынешнюю систему фикцией и предложил альтернативу — обязательную диспансеризацию для водителей, считая, что нынешний подход нереалистичен и неэффективен.

Напомним, таксисты в Екатеринбурге отказываются работать из-за низких тарифов.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Такси#Медосмотр#Таксист#Екатеринбург
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