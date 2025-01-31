Медосмотры таксистов в Свердловской области: фикция или необходимость?

Posted 31 января, 13:52
Published 31 января, 13:52
Modified 31 января, 13:54
Updated 31 января, 13:54
Шушарин указал на недостаточное количество медпунктов (33 на 20 тысяч водителей) и необходимость их увеличения вдвое, даже при этом появление очередей неизбежно, пишет ЕАН.
Шушарин назвал нынешнюю систему фикцией и предложил альтернативу — обязательную диспансеризацию для водителей, считая, что нынешний подход нереалистичен и неэффективен.
Напомним, таксисты в Екатеринбурге отказываются работать из-за низких тарифов.