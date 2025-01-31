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Posted 31 января, 06:35

Published 31 января, 06:35

Modified 31 января, 06:37

Updated 31 января, 06:37

Названы самые востребованные профессии в Свердловской области

Названы самые востребованные профессии в Свердловской области

31 января 2025, 06:35
Фото: Изображение Midjourney.
Эксперты проанализировали вакансии в Свердловской области и выявили профессии, которые были наиболее популярны в 2024 году.

Так, самыми популярными профессиями в минувшем году стали менеджеры по продажам и работе с клиентами. После них в рейтинге идут консультанты и кассиры, рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter.

На третьем месте в топе распространенных профессий оказались шоферы. Кроме того, в минувшем году было открыто много вакансий сотрудников call-центров и контактного центра. Также работодателям нужны повара, кондитеры, упаковщики, курьеры и так далее.

Напомним, в Свердловской области наблюдается нехватка IT-специалистов.

Эксперт назвал профессии, с которых лучше начинать карьеру
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