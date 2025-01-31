Названы самые востребованные профессии в Свердловской области

Posted 31 января, 06:35
Published 31 января, 06:35
Modified 31 января, 06:37
Updated 31 января, 06:37
Так, самыми популярными профессиями в минувшем году стали менеджеры по продажам и работе с клиентами. После них в рейтинге идут консультанты и кассиры, рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter.
На третьем месте в топе распространенных профессий оказались шоферы. Кроме того, в минувшем году было открыто много вакансий сотрудников call-центров и контактного центра. Также работодателям нужны повара, кондитеры, упаковщики, курьеры и так далее.
Напомним, в Свердловской области наблюдается нехватка IT-специалистов.