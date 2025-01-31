Не дом, а оазис свежести: 5 причин положить лаврушку на горячую батарею

Чтобы попробовать этот лайфхак, достаточно положить несколько свежих или сухих лавровых листьев на радиатор. Важно поместить их так, чтобы они не соприкасались непосредственно с нагретой поверхностью батареи — можно использовать тканевую салфетку или небольшую тарелочку, чтобы избежать подгорания. Так ваш дом наполнится приятным ароматом и станет уютнее.