Нетрезвая пенсионерка петляла по автодороге из Сухого Лога и пугала водителей

Ранее она уже несколько раз нарушала правила дорожного движения. Полицейские попытались передать ее сыну, но тот не смог отпроситься с работы. В итоге автоинспекторы довезли нарушительницу до границы района и передали экипажу ДПС из Богдановича, который и доставил пенсионерку домой.