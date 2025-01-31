Нетрезвая пенсионерка петляла по автодороге из Сухого Лога и пугала водителей

Posted 31 января, 16:11
Published 31 января, 16:11
Modified 31 января, 16:13
Updated 31 января, 16:13
На месте вызова сотрудники ГИБДД обнаружили пьяную женщину на проезжей части, что создавало угрозу ее жизни. Пенсионерку задержали и доставили в отдел полиции, где составили протокол за нарушение правил поведения пешеходов на дороге. Об этом случае рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
Выяснилось, что нарушительнице 64 года, и она идет пешком из Сухого Лога в село Глухово. Женщина опоздала на автобус после визита к знакомым и решила пойти пешком. Впереди предстоял неблизкий путь — около 10 километров.
Ранее она уже несколько раз нарушала правила дорожного движения. Полицейские попытались передать ее сыну, но тот не смог отпроситься с работы. В итоге автоинспекторы довезли нарушительницу до границы района и передали экипажу ДПС из Богдановича, который и доставил пенсионерку домой.
Ранее в пьянстве за рулем был уличен водитель рейсового автобуса, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вез людей из Екатеринбурга в Полёвский.