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Posted 31 января, 16:11

Published 31 января, 16:11

Modified 31 января, 16:13

Updated 31 января, 16:13

Автоинспекторы из Сухого Лога задержали на автодороге нетрезвую пожилую женщину

Нетрезвая пенсионерка петляла по автодороге из Сухого Лога и пугала водителей

31 января 2025, 16:11
Фото: ГАИ Свердловской области.

Автоинспекторы из Сухого Лога задержали на автодороге нетрезвую пожилую женщину

Инспекторы ГАИ задержали 64-летнюю пенсионерку в состоянии алкогольного опьянения, которая шла прямо по дороге из Сухого Лога в село Глухово. О женщине с неадекватным поведением сообщил неравнодушный водитель.

На месте вызова сотрудники ГИБДД обнаружили пьяную женщину на проезжей части, что создавало угрозу ее жизни. Пенсионерку задержали и доставили в отдел полиции, где составили протокол за нарушение правил поведения пешеходов на дороге. Об этом случае рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Выяснилось, что нарушительнице 64 года, и она идет пешком из Сухого Лога в село Глухово. Женщина опоздала на автобус после визита к знакомым и решила пойти пешком. Впереди предстоял неблизкий путь — около 10 километров.

Ранее она уже несколько раз нарушала правила дорожного движения. Полицейские попытались передать ее сыну, но тот не смог отпроситься с работы. В итоге автоинспекторы довезли нарушительницу до границы района и передали экипажу ДПС из Богдановича, который и доставил пенсионерку домой.

Ранее в пьянстве за рулем был уличен водитель рейсового автобуса, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вез людей из Екатеринбурга в Полёвский.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#ГАИ#Пенсионерка#Сухой Лог#Богданович#Пьяная#Екатеринбург#Инцидент#Инспекторы ГАИ
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