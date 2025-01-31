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Posted 31 января, 13:02

Published 31 января, 13:02

Modified 31 января, 15:56

Updated 31 января, 15:56

Никаких калорий и потрясающий вкус: почему булгур рвет кулинарные шаблоны

Никаких калорий и потрясающий вкус: почему булгур рвет кулинарные шаблоны

31 января 2025, 13:02
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Еда и напитки
Булгур — это не просто мода, это настоящая гастрономическая революция! Древний злак, который так любят на Ближнем Востоке, сейчас активно покоряет кухни российских домохозяек и профессиональных шеф-поваров. В чем же секрет этого изумительного продукта?

Булгур производится из пшеницы, которую пропаривают, сушат и дробят. Такой способ обработки сохраняет максимальное количество полезных веществ, а также делает зерно легким в приготовлении. Но, что еще важнее, он обладает удивительными свойствами, которые выгодно отличают его от других гарниров.

  • Высокое содержание клетчатки. Улучшает пищеварение и насыщает быстрее.
  • Низкий гликемический индекс. Подходит для диабетиков и худеющих.
  • Минимум калорий. В 100 граммах вареного булгура содержится всего 83 калории.
  • Быстрое приготовление. Сокращает время, проведенное на кухне.
  • Богат витаминами группы В и минералами. Укрепляет здоровье и повышает энергию.
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Булгур получают из цельного пшеничного зерна, которое было очищено, обработано паром и раздроблено на крупные кусочки. Он имеет низкий уровень жиров и высокий — клетчатки, которая улучшает пищеварение. Благодаря этому, а также низкому гликемическому индексу булгур поддерживает в норме сахар и холестерин, — отмечает эксперт «Спорт-Экспресса», член Национального общества диетологов и нутрициологов и Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер.

Традиционные гарниры, такие как рис или картофель, постепенно уступают место универсальному и питательному булгуру. Он отлично сочетается как с овощами, так и с мясом. Кроме того, булгур идеально вписывается в современный тренд на правильное питание.

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Люди все больше задумываются о том, что попадает на их тарелку, поэтому продукты с высоким содержанием клетчатки, витаминов и минералов не теряют своей актуальности. Помимо этого, вкусный ореховый привкус булгура позволяет создавать как простые, так и изысканные блюда.

Готовится булгур очень быстро. Вам всего лишь нужно прокалить его на сковороде с небольшим количеством масла для усиления аромата, добавить в кипящую воду (в соотношении 1:2), посолить и готовить на слабом огне около 10-12 минут.

Одним словом, если вы все еще не ввели этот чудо-злак в свое меню, самое время это исправить!

А вот так можно сварить перловку гораздо быстрее, чем обычно — делимся секретом.

А вы готовите дома булгур?
Проголосовало: 12 чел.
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