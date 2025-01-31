Никаких калорий и потрясающий вкус: почему булгур рвет кулинарные шаблоны

Люди все больше задумываются о том, что попадает на их тарелку, поэтому продукты с высоким содержанием клетчатки, витаминов и минералов не теряют своей актуальности. Помимо этого, вкусный ореховый привкус булгура позволяет создавать как простые, так и изысканные блюда.