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Posted 31 января, 15:00

Published 31 января, 15:00

Modified 31 января, 15:02

Updated 31 января, 15:02

Нужно ли сажать рассаду раньше из-за теплой зимы: эксперты дали однозначный ответ

Нужно ли сажать рассаду раньше из-за теплой зимы: эксперты дали однозначный ответ

31 января 2025, 15:00
Фото: 1MI.
Рубрика
Дом и сад
Природа порой устраивает нам сюрпризы, и аномально теплая зима в этом году — яркий тому пример. Озадаченные огородники задаются вполне логичным вопросом: «Нужно ли высаживать рассаду томатов, огурцов и перцев раньше?» Давайте разберемся в этом вопросе вместе с экспертами.

Когда зима вместо морозов радует плюсовой температурой, это, безусловно, сбивает с толку. С одной стороны, хочется воспользоваться подарком природы, чтобы раньше приступить к садовым делам. Однако прежде чем хвататься за лопату, важно помнить о нескольких вещах.

Во-первых, теплая зима вовсе не гарантирует нам раннюю весну. Даже если январь больше похож на март, это не значит, что весна не преподнесет сюрпризов — заморозки могут вернуться неожиданно. Во-вторых, овощи, такие как томаты, огурцы и перцы, чувствительны к перепадам температуры. Раннюю рассаду придется держать в тепле и обеспечивать достаточное освещение, что не всегда просто. В-третьих, почва элементарно не готова. Зимой она лишена питательных веществ, необходимых для полноценного роста растений.

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Так что, отвечая на главный вопрос, спешить с высадкой все-таки не стоит, даже если зимняя погода кажется обманчиво благоприятной. Да и эксперты в этом вопросе единодушны.

Прежде всего сроки посадки семян на рассаду зависят от долготы дня и астрологического календаря. В этом плане ничего не поменялось: солнца нет, день еще короткий — не вижу смысла мучить растения, заставляя их расти раньше срока, — рассказал биолог Сергей Аксенов.
Торопиться не стоит. Потому что непонятно, какая погода будет, и, может быть, все усилия пройдут напрасно, — предупредил агроном Михаил Воробьев.

Если теплая зима все-таки разбудила желание заняться садом, попробуйте поэкспериментировать и посадите больше рассады: одну часть раньше, другую — в срок. Если погодные условия позволят, попробуйте посадить первую партию раньше положенного, а вторую вовремя.

Так вы сможете направить свою энергию в нужное русло, но избежите многих проблем, связанных с резкими перепадами температур.

Ранее эксперты рассказали, как проверить качество семян томатов перед посевом рассады.

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