Нужно ли сажать рассаду раньше из-за теплой зимы: эксперты дали однозначный ответ

Posted 31 января, 15:00
Published 31 января, 15:00
Modified 31 января, 15:02
Updated 31 января, 15:02
Когда зима вместо морозов радует плюсовой температурой, это, безусловно, сбивает с толку. С одной стороны, хочется воспользоваться подарком природы, чтобы раньше приступить к садовым делам. Однако прежде чем хвататься за лопату, важно помнить о нескольких вещах.
Во-первых, теплая зима вовсе не гарантирует нам раннюю весну. Даже если январь больше похож на март, это не значит, что весна не преподнесет сюрпризов — заморозки могут вернуться неожиданно. Во-вторых, овощи, такие как томаты, огурцы и перцы, чувствительны к перепадам температуры. Раннюю рассаду придется держать в тепле и обеспечивать достаточное освещение, что не всегда просто. В-третьих, почва элементарно не готова. Зимой она лишена питательных веществ, необходимых для полноценного роста растений.
Так что, отвечая на главный вопрос, спешить с высадкой все-таки не стоит, даже если зимняя погода кажется обманчиво благоприятной. Да и эксперты в этом вопросе единодушны.
Прежде всего сроки посадки семян на рассаду зависят от долготы дня и астрологического календаря. В этом плане ничего не поменялось: солнца нет, день еще короткий — не вижу смысла мучить растения, заставляя их расти раньше срока, — рассказал биолог Сергей Аксенов.
Торопиться не стоит. Потому что непонятно, какая погода будет, и, может быть, все усилия пройдут напрасно, — предупредил агроном Михаил Воробьев.
Если теплая зима все-таки разбудила желание заняться садом, попробуйте поэкспериментировать и посадите больше рассады: одну часть раньше, другую — в срок. Если погодные условия позволят, попробуйте посадить первую партию раньше положенного, а вторую вовремя.
Так вы сможете направить свою энергию в нужное русло, но избежите многих проблем, связанных с резкими перепадами температур.
Ранее эксперты рассказали, как проверить качество семян томатов перед посевом рассады.