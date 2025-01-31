Нужно ли сажать рассаду раньше из-за теплой зимы: эксперты дали однозначный ответ

Во-первых, теплая зима вовсе не гарантирует нам раннюю весну. Даже если январь больше похож на март, это не значит, что весна не преподнесет сюрпризов — заморозки могут вернуться неожиданно. Во-вторых, овощи, такие как томаты, огурцы и перцы, чувствительны к перепадам температуры. Раннюю рассаду придется держать в тепле и обеспечивать достаточное освещение, что не всегда просто. В-третьих, почва элементарно не готова. Зимой она лишена питательных веществ, необходимых для полноценного роста растений.