Похищенная на Урале девочка найдена в Саратовской области

Позднее появилась информация, что автомобиль с похищенной девочкой был обнаружен с Саратовской области. Его остановил сотрудник ГАИ. В салоне кроме двух мужчин и похищенной была еще неизвестная женщина. С девочкой все хорошо, пишет «Злой Екатеринбург».