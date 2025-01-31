Похищенная на Урале девочка найдена в Саратовской области

Posted 31 января, 14:32
Published 31 января, 14:32
Modified 31 января, 14:34
Updated 31 января, 14:34
Похищенная в селе Княжево 13-летняя девочка-подросток найдена живой.
Напомним, неизвестные подкараулили школьницу около школы и когда она вышла из здания, затолкали ее в машину и увезли в неизвестном направлении. Знакомые школьницы предположили, что ее хотели насильно выдать замуж. По факту происшествия завели уголовное дело.
Позднее появилась информация, что автомобиль с похищенной девочкой был обнаружен с Саратовской области. Его остановил сотрудник ГАИ. В салоне кроме двух мужчин и похищенной была еще неизвестная женщина. С девочкой все хорошо, пишет «Злой Екатеринбург».