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Posted 31 января, 14:32

Published 31 января, 14:32

Modified 31 января, 14:34

Updated 31 января, 14:34

Похищенная на Урале девочка найдена в Саратовской области

Похищенная на Урале девочка найдена в Саратовской области

31 января 2025, 14:32
Фото: 1MI.
13-летнюю девочку, которую похитили в Тюменской области обнаружили сотрудники ГАИ в Саратовской области.

Напомним, неизвестные подкараулили школьницу около школы и когда она вышла из здания, затолкали ее в машину и увезли в неизвестном направлении. Знакомые школьницы предположили, что ее хотели насильно выдать замуж. По факту происшествия завели уголовное дело.

Позднее появилась информация, что автомобиль с похищенной девочкой был обнаружен с Саратовской области. Его остановил сотрудник ГАИ. В салоне кроме двух мужчин и похищенной была еще неизвестная женщина. С девочкой все хорошо, пишет «Злой Екатеринбург».

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Дети#Похищение#Похищение человека#18+#Екатеринбург
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