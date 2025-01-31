Полицейские в Свердловской области смогут выдворять мигрантов из страны без суда

Posted 31 января, 04:01
Published 31 января, 04:01
Modified 31 января, 04:03
Updated 31 января, 04:03
Такую меру решили ввести для того, чтобы сделать процесс депортации нелегалов более быстрым. Кроме того, местных жителей, которые незаконно помогают мигрантам, начнут штрафовать.
Для физлиц размер штрафа составит до пяти тысяч рублей, для должностных — до 50 тысяч, а для юрлиц — до 500 тысяч, пишет KU66.
Напомним, в 2024 году в Свердловской области было выявлено пять тысяч нелегальных мигрантов. Большинство из них были возвращены на родину.