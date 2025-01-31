tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 января, 04:01

Published 31 января, 04:01

Modified 31 января, 04:03

Updated 31 января, 04:03

Полицейские в Свердловской области смогут выдворять мигрантов из страны без суда

Полицейские в Свердловской области смогут выдворять мигрантов из страны без суда

31 января 2025, 04:01
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Мигранты
Сотрудники полиции в Свердловской области получат возможность выдворять нелегальных мигрантов из страны без суда.

Такую меру решили ввести для того, чтобы сделать процесс депортации нелегалов более быстрым. Кроме того, местных жителей, которые незаконно помогают мигрантам, начнут штрафовать.

Для физлиц размер штрафа составит до пяти тысяч рублей, для должностных — до 50 тысяч, а для юрлиц — до 500 тысяч, пишет KU66.

Напомним, в 2024 году в Свердловской области было выявлено пять тысяч нелегальных мигрантов. Большинство из них были возвращены на родину.

11 мигрантов выдворят из России после рейда силовиков в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Екатеринбургские силовики ловили мигрантов-нарушителей в кафе и закусочныхМаньяк, изнасиловавший 5 девушек в Екатеринбурге, просит смягчить приговорДвое мужчин зарезали случайного прохожего в Артемовске
#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Суд#Полиция#Мигранты#Депортация#Штрафы#Екатеринбург#Нелегальные мигранты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика