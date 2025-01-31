Предприятие в Нижнем Тагиле выплатило машинистам долг по зарплате

Posted 31 января, 05:22
Published 31 января, 05:22
Modified 31 января, 05:24
Updated 31 января, 05:24
С сотрудниками не были составлены договоры о том, что они будут делать работу составителей поездов. При этом машинисты взяли ее на себя, однако им за нее руководство не доплачивало, рассказали в пресс-службе региональной транспортной прокуратуры.
Надзорное ведомство, проведя проверку, внесло представление руководителю завода. После этого сотрудникам были выплачены долги.
Напомним, в феврале 2025 года в Екатеринбурге водителям «Гортранса» увеличат зарплату на 30%.