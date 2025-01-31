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Posted 31 января, 05:22

Published 31 января, 05:22

Modified 31 января, 05:24

Updated 31 января, 05:24

Предприятие в Нижнем Тагиле выплатило машинистам долг по зарплате

Предприятие в Нижнем Тагиле выплатило машинистам долг по зарплате

31 января 2025, 05:22
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле предприятие несколько месяцев не оплачивало допработу машинистам электропоезда моторовагонного депо. В результате общая сумма долга составила 280 тысяч рублей.

С сотрудниками не были составлены договоры о том, что они будут делать работу составителей поездов. При этом машинисты взяли ее на себя, однако им за нее руководство не доплачивало, рассказали в пресс-службе региональной транспортной прокуратуры.

Надзорное ведомство, проведя проверку, внесло представление руководителю завода. После этого сотрудникам были выплачены долги.

Напомним, в феврале 2025 года в Екатеринбурге водителям «Гортранса» увеличат зарплату на 30%.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Прокуратура#Работа#Деньги#Зарплата#Долг#Екатеринбург#Машинисты
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