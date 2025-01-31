Пуховик как новенький и пахнет свежестью: как победить жирные пятна без химчистки

Posted 31 января, 14:23
Published 31 января, 14:23
Modified 31 января, 14:25
Updated 31 января, 14:25
Эффективный способ очистки пуховика от пятен — сочетание нашатырного спирта (аммиака) и обыкновенного геля для мытья посуды. Почему это работает? Нашатырь справляется с жирными и трудновыводимыми пятнами, а гель для посуды помогает удалить остатки грязи, не повреждая ткань.
Этот способ простой, безопасный и действительно работает.
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Источник: eaomedia.ru.