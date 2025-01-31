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Posted 31 января, 14:23

Published 31 января, 14:23

Modified 31 января, 14:25

Updated 31 января, 14:25

Пуховик как новенький и пахнет свежестью: как победить жирные пятна без химчистки

Пуховик как новенький и пахнет свежестью: как победить жирные пятна без химчистки

31 января 2025, 14:23
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
Пятна на одежде случаются у каждого: от случайно пролитого кофе до грязных брызг на улице. Но не спешите браться за агрессивную химикаты или тратить кучу денег на химчистку. Достаточно всего двух простых вещей — нашатырного спирта и геля для посуды.

Эффективный способ очистки пуховика от пятен — сочетание нашатырного спирта (аммиака) и обыкновенного геля для мытья посуды. Почему это работает? Нашатырь справляется с жирными и трудновыводимыми пятнами, а гель для посуды помогает удалить остатки грязи, не повреждая ткань.

  • Смешайте раствор. Разведите 1 часть нашатыря с 4 частями теплой воды. Добавь несколько капель геля для посуды и хорошо размешай.
  • Обработайте пятно. С помощью губки или ткани нанесите раствор на пятно. Делай это аккуратно, чтобы средство не впиталось глубоко в наполнитель.
  • Оставьте для воздействия. Подождите 5-10 минут, чтобы раствор сработал.
  • Уберите остатки. Протрите место пятна чистой влажной тряпочкой, чтобы удалить мыльные следы.
  • Проверьте результат: Если пятно исчезло, высушите пуховик. Если нет — повторите процесс.

Этот способ простой, безопасный и действительно работает.

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Источник: eaomedia.ru.

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