Пуховик как новенький и пахнет свежестью: как победить жирные пятна без химчистки

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Пятна на одежде случаются у каждого: от случайно пролитого кофе до грязных брызг на улице. Но не спешите браться за агрессивную химикаты или тратить кучу денег на химчистку. Достаточно всего двух простых вещей — нашатырного спирта и геля для посуды.