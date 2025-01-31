«Пятёрочка» помогла детям с ожирением нормализовать вес в проекте «Азбука здоровья»

«Азбука здоровья» стала первым долгосрочным проектом в России, направленным на профилактику лишнего веса у детей от 6 до 9 лет. С ребятами работали диетологи, психологи и сертифицированные специалисты по физической активности, которые помогали формировать их пищевые и двигательные привычки, а также обучали принципам здорового образа жизни. Инициатива, утвержденная Министерством здравоохранения Свердловской области, реализовалась на базе «Центра семейной медицины» в рамках программы устойчивого развития «Пятёрочка с заботой» и при поддержке государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.