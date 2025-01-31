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Posted 31 января, 14:10

Published 31 января, 14:10

Modified 31 января, 14:12

Updated 31 января, 14:12

«Пятёрочка» помогла детям с ожирением нормализовать вес в проекте «Азбука здоровья»

«Пятёрочка» помогла детям с ожирением нормализовать вес в проекте «Азбука здоровья»

31 января 2025, 14:10
Фото: Пресс-служба торговой сети Пятёрочка.
Торговая сеть «Пятёрочка» подвела результаты работы регионального проекта по борьбе с детским ожирением «Азбука здоровья», который запустили в сентябре 2022 года.

Оздоровительную программу успешно завершили свыше 500 участников из Екатеринбурга, из которых 84% достигли значительного снижения и стабилизации веса.

«Азбука здоровья» стала первым долгосрочным проектом в России, направленным на профилактику лишнего веса у детей от 6 до 9 лет. С ребятами работали диетологи, психологи и сертифицированные специалисты по физической активности, которые помогали формировать их пищевые и двигательные привычки, а также обучали принципам здорового образа жизни. Инициатива, утвержденная Министерством здравоохранения Свердловской области, реализовалась на базе «Центра семейной медицины» в рамках программы устойчивого развития «Пятёрочка с заботой» и при поддержке государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.

В ходе проекта каждому участнику проводили диагностику причин возникновения избыточной массы тела и формировали персональный план для детей и их родителей. Он включает обязательное ведение дневника питания, эмоционального состояния и физической активности, а также посещение групповых спортивных занятий и интерактивов с участием психолога. Все результаты отслеживались, а рекомендации — при необходимости корректировались. Программа для каждого участника была рассчитана на год.

«Благодаря „Азбуке здоровья“ мы смогли привлечь внимание к проблеме детского ожирения, отработать комплексный подход к реализации профилактических программ и оценить их оптимальный срок, а также на практике посмотреть какие методики имеют более высокую эффективность. Участие бизнеса в реализации таких инициатив расширяет возможности системы здравоохранения и вносит вклад в сохранение здоровья будущих поколений», — рассказала Елена Ануфриева, доктор медицинских наук, руководитель проекта социального воздействия «Профилактика ожирения у детей 6-9 лет, проживающих в Свердловской области».

По завершении оздоровительной программы у детей наблюдается увеличение мышечной массы и повышение уровня физической активности. Такие результаты продемонстрировала Мария Третьякова.

Фото: Пресс-служба торговой сети Пятёрочка
«До прихода в проект я понимала, что нужно что-то делать, но что именно — не знала. Кроме того, мы столкнулись с тем, что тренерам в спортивных секциях сложно работать с детьми, у которых имеется лишний вес. Мне нравится, что в „Азбуке здоровья“ использовался комплексный подход. Есть консультации у специалистов: диетолога, педиатра, эндокринолога, психолога, специалиста по ЛФК. И самое важное, что каждый из них с медицинским образованием и опытом», — рассказывает Людмила Третьякова, мама девочки.

Родители также отметили улучшение детско-родительских отношений и приобретение полезных знаний: например, чем лучше кормить ребенка в вечернее время и из чего должны состоять перекусы. А одна из мам, пришедшая в программу с дочерью Кирой, смогла снизить свой вес на 21 кг и систематически стала посещать бассейн вместе с дочерью.

«Мы всегда с особым вниманием относимся к теме детского здоровья — это про наше будущее, почти про каждую семью, наших покупателей и сотрудников. Поэтому, как только узнали, что на Урале существует проблема лишнего веса, сразу пришли на помощь. Благодаря „Азбуке здоровья“ сотни детей из Екатеринбурга научились не закрываться в себе, осознанно питаться, заниматься спортом, а самое главное — скорректировали свой вес и улучшили качество своей жизни», — комментирует руководитель направления устойчивого развития торговой сети «Пятёрочка» Алина Юхневич.

В планах у регионального Минздрава масштабировать социальный проект на другие города Свердловской области. Содействие здоровому образу жизни, доступности качественных и полезных товаров — одно из приоритетных направлений ESG-стратегии Х5 Group в целом.

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