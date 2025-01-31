Резкие перепады температур снова ожидаются в Нижнем Тагиле

Во вторник и среду, 4 и 5 февраля, станет еще холоднее. Синоптики уверяют, что среднесуточная температура воздуха составит до -18 градусов, а ночью будет холодать до -21 градуса. Но из-за северо-восточного ветра с порывами до восьми метров в секунду по ощущению прогнозируется -32 градуса.