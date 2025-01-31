Резкие перепады температур снова ожидаются в Нижнем Тагиле

Posted 31 января, 05:26
Published 31 января, 05:26
Modified 31 января, 05:28
Updated 31 января, 05:28
Так, 1 и 2 февраля, в субботу и воскресенье, в городе ожидается до +1 градуса. Однако, уже ночью в понедельник, 3 февраля, столбики термометров опустятся в Нижнем Тагиле до отметки в -14 градусов.
Во вторник и среду, 4 и 5 февраля, станет еще холоднее. Синоптики уверяют, что среднесуточная температура воздуха составит до -18 градусов, а ночью будет холодать до -21 градуса. Но из-за северо-восточного ветра с порывами до восьми метров в секунду по ощущению прогнозируется -32 градуса.
Также, по данным сайта Гисметео, с 1 по 5 февраля в Нижнем Тагиле ждут снегопадов, а 2 и 3 февраля — магнитные бури до пяти баллов.