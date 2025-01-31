tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 января, 05:26

Published 31 января, 05:26

Modified 31 января, 05:28

Updated 31 января, 05:28

Сильные февральские морозы придут на смену плюсовым температурам в Нижнем Тагиле

Резкие перепады температур снова ожидаются в Нижнем Тагиле

31 января 2025, 05:26
Фото: 1MI.

Сильные февральские морозы придут на смену плюсовым температурам в Нижнем Тагиле

С 5 февраля морозы до -21 градуса сменят в Нижнем Тагиле плюсовые температуры, которые прогнозируются в начале месяца.

Так, 1 и 2 февраля, в субботу и воскресенье, в городе ожидается до +1 градуса. Однако, уже ночью в понедельник, 3 февраля, столбики термометров опустятся в Нижнем Тагиле до отметки в -14 градусов.

Во вторник и среду, 4 и 5 февраля, станет еще холоднее. Синоптики уверяют, что среднесуточная температура воздуха составит до -18 градусов, а ночью будет холодать до -21 градуса. Но из-за северо-восточного ветра с порывами до восьми метров в секунду по ощущению прогнозируется -32 градуса.

Также, по данным сайта Гисметео, с 1 по 5 февраля в Нижнем Тагиле ждут снегопадов, а 2 и 3 февраля — магнитные бури до пяти баллов.

В Свердловскую область снова придет тепло
Узнать подробнее
Читайте также:
Тепло и аномальные всплески. Какая будет погода зимой в Свердловской областиВ первый день зимы в Нижнем Тагиле теплая безветренная погода. В ближайшую неделю похолодания не обещают
#Евгения Сафина#Погода#Похолодание#Синоптики#Зима#Природа#Екатеринбург#Февраль
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика