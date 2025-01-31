Роспотребнадзор согласовал санитарно-защитную зону ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле

Проверка, проведенная после сообщений в средствах массовой информации, выявила отсутствие необходимой разрешительной документации на выбросы опасных веществ, которые загрязняют воздух, с нескольких площадок предприятия, а также отсутствие проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ). Суд обязал комбинат устранить нарушения. В настоящее время ЕВРАЗ НТМК получил необходимые разрешения и согласовал проект установления СЗЗ.