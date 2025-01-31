Роспотребнадзор согласовал санитарно-защитную зону ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле

Posted 31 января, 12:00
Published 31 января, 12:00
Modified 31 января, 12:02
Updated 31 января, 12:02
По требованию прокуратуры АО «ЕВРАЗ НТМК» ликвидировало нарушения в сфере охраны атмосферного воздуха, сообщает ведомство.
Проверка, проведенная после сообщений в средствах массовой информации, выявила отсутствие необходимой разрешительной документации на выбросы опасных веществ, которые загрязняют воздух, с нескольких площадок предприятия, а также отсутствие проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ). Суд обязал комбинат устранить нарушения. В настоящее время ЕВРАЗ НТМК получил необходимые разрешения и согласовал проект установления СЗЗ.
Ранее сообщалось, что у источников питьевой воды в Березовском появились СЗЗ.