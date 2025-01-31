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Posted 31 января, 12:00

Published 31 января, 12:00

Modified 31 января, 12:02

Updated 31 января, 12:02

Роспотребнадзор согласовал санитарно-защитную зону ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле

Роспотребнадзор согласовал санитарно-защитную зону ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле

31 января 2025, 12:00
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле для ЕВРАЗ НТМК Роспотребнадзор согласовал СЗЗ.

По требованию прокуратуры АО «ЕВРАЗ НТМК» ликвидировало нарушения в сфере охраны атмосферного воздуха, сообщает ведомство.

Проверка, проведенная после сообщений в средствах массовой информации, выявила отсутствие необходимой разрешительной документации на выбросы опасных веществ, которые загрязняют воздух, с нескольких площадок предприятия, а также отсутствие проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ). Суд обязал комбинат устранить нарушения. В настоящее время ЕВРАЗ НТМК получил необходимые разрешения и согласовал проект установления СЗЗ.

Ранее сообщалось, что у источников питьевой воды в Березовском появились СЗЗ.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Экология#Проверка#Суд#Природоохранная прокуратура#Природа#Екатеринбург
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