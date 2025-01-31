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Posted 31 января, 04:21

Published 31 января, 04:21

Modified 31 января, 04:23

Updated 31 января, 04:23

Трамваи в Нижнем Тагиле встали из-за ДТП

Трамваи в Нижнем Тагиле встали из-за ДТП

31 января 2025, 04:21
Фото: «Тагильский трамвай».
В Нижнем Тагиле встало движение трамвая №3 из-за дорожной аварии. Инцидент произошел 31 января 2025 года на улице Фрунзе.

На трамвайных путях в районе Выи произошло столкновение легковых машин, рассказали в «Тагильском трамвае».

ДТП двух автомобилей на трамвайных путях препятствует движению вагонов по расписанию. Примите извинения за доставленные неудобства, — сообщили в нижнетагильской транспортной организации.

Подробности данной аварии в настоящее время неизвестны.

Напомним, в январе 2025 года в Нижнем Тагиле в районе остановки, где раньше располагался Дом книги, произошло ДТП. Из-за него остановилось движение городского транспорта.

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