Трамваи в Нижнем Тагиле встали из-за ДТП

Posted 31 января, 04:21
Published 31 января, 04:21
Modified 31 января, 04:23
Updated 31 января, 04:23
На трамвайных путях в районе Выи произошло столкновение легковых машин, рассказали в «Тагильском трамвае».
ДТП двух автомобилей на трамвайных путях препятствует движению вагонов по расписанию. Примите извинения за доставленные неудобства, — сообщили в нижнетагильской транспортной организации.
Подробности данной аварии в настоящее время неизвестны.
Напомним, в январе 2025 года в Нижнем Тагиле в районе остановки, где раньше располагался Дом книги, произошло ДТП. Из-за него остановилось движение городского транспорта.