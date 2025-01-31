У сотрудников «Тагильского трамвая» в Нижнем Тагиле изменится зарплата

Рост тарифов и окладов позволит не только сохранить нынешних сотрудников, но и привлечь новых. В частности, водителей трамвая для того, чтобы увеличить рейсы на самых необходимых направлениях: Тагилстрой, маршрут № 3, Вагонка — центр города, рассказали в нижнетагильской организации.