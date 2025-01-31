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Posted 31 января, 07:11

Published 31 января, 07:11

Modified 31 января, 07:13

Updated 31 января, 07:13

У сотрудников «Тагильского трамвая» в Нижнем Тагиле изменится зарплата

У сотрудников «Тагильского трамвая» в Нижнем Тагиле изменится зарплата

31 января 2025, 07:11
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле у сотрудников «Тагильского трамвая» увеличится зарплата с 1 февраля 2025 года.

Рост тарифов и окладов позволит не только сохранить нынешних сотрудников, но и привлечь новых. В частности, водителей трамвая для того, чтобы увеличить рейсы на самых необходимых направлениях: Тагилстрой, маршрут № 3, Вагонка — центр города, рассказали в нижнетагильской организации.

Так, при расчете средней зарплаты для водителей трамваев учитываются ночные и разрывные смены, сложная категория маршрутов, а также второй и первый классы квалификации.

с 1 февраля 2025 года з/плата со «стартовым» 3 классом квалификации составит от 65 тыс. рублей за среднемесячную норму часов 164 ч., а с 1 классом квалификации — от 71 тыс. рублей, — сообщили в «Тагильском трамвае».

Напомним, в феврале 2025 года в Екатеринбурге повысится зарплата у водителей «Гортранса».

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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Город#Зарплата#Тагильский трамвай#Водители#Екатеринбург#Маршруты
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