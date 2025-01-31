У сотрудников «Тагильского трамвая» в Нижнем Тагиле изменится зарплата

Posted 31 января, 07:11
Published 31 января, 07:11
Modified 31 января, 07:13
Updated 31 января, 07:13
Рост тарифов и окладов позволит не только сохранить нынешних сотрудников, но и привлечь новых. В частности, водителей трамвая для того, чтобы увеличить рейсы на самых необходимых направлениях: Тагилстрой, маршрут № 3, Вагонка — центр города, рассказали в нижнетагильской организации.
Так, при расчете средней зарплаты для водителей трамваев учитываются ночные и разрывные смены, сложная категория маршрутов, а также второй и первый классы квалификации.
с 1 февраля 2025 года з/плата со «стартовым» 3 классом квалификации составит от 65 тыс. рублей за среднемесячную норму часов 164 ч., а с 1 классом квалификации — от 71 тыс. рублей, — сообщили в «Тагильском трамвае».
Напомним, в феврале 2025 года в Екатеринбурге повысится зарплата у водителей «Гортранса».