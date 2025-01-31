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Posted 31 января, 15:48

Published 31 января, 15:48

Modified 31 января, 15:50

Updated 31 января, 15:50

Деплесхоз УрФО обнародовал сумму ущерба от воровства леса в 2024 году

Уральские черные лесорубы украли древесины на полмиллиарда рублей

31 января 2025, 15:48
Фото: 1MI.

Деплесхоз УрФО обнародовал сумму ущерба от воровства леса в 2024 году

Департамент лесного хозяйства УрФО подвел итоги 2024 года и обнародовал сумму ущерба от деятельности черных лесорубов. Наворовано древесины на полмиллиарда рублей — это намного меньше, чем годом ранее.

В 2024 году в Уральском федеральном округе браконьеры незаконно вырубили 19,1 тысячи кубометров леса, нанесен ущерб на 494,7 миллиона рублей, рассказали в пресс-службе ведомства.

Объем нелегальных вырубок серьезно снизился. Так, в 2021 году их было порядка 80 тысяч кубометров, в 2022 году — свыше 62 тысяч, в 2023 году — около 43 тысяч. Ущерб за год уменьшился почти на 210 миллионов рублей. Ситуация существенно улучшилась в Свердловской, Тюменской и Челябинской областях. Тем не менее, Свердловская область остается лидером по масштабам незаконной вырубки на территории Урала.

Ранее в заповеднике на Урале поймали бывшего мэра Тавды с ружьем.

Жительнице Нижнего Тагила годами угрожают «черные лесорубы»
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#Дарья Бобровицкая#Экология#Свердловская область#Челябинская область#Ущерб#Лесное хозяйство#Тюменская область#Древесина#Екатеринбург#Уральские черные лесорубы#Незаконная вырубка
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