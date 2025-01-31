Уральские черные лесорубы украли древесины на полмиллиарда рублей

Объем нелегальных вырубок серьезно снизился. Так, в 2021 году их было порядка 80 тысяч кубометров, в 2022 году — свыше 62 тысяч, в 2023 году — около 43 тысяч. Ущерб за год уменьшился почти на 210 миллионов рублей. Ситуация существенно улучшилась в Свердловской, Тюменской и Челябинской областях. Тем не менее, Свердловская область остается лидером по масштабам незаконной вырубки на территории Урала.