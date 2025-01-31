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Posted 31 января, 09:42

Published 31 января, 09:42

Modified 31 января, 09:44

Updated 31 января, 09:44

В администрации Ревды прошли обыски

В администрации Ревды прошли обыски

31 января 2025, 09:42
Фото: Изображение Midjourney.
В администрацию Ревды нагрянули силовики, чтобы провести обыски. Мероприятие прошло 30 января 2025 года.

По словам очевидца, в результате обысков одного из руководителей мэрии забрали в отделение на допрос, пишет Ура.ру.

Предположительно, обыски могут иметь связь с уголовным делом, фигурантом которого является бывший глава энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Напомним, Смирнова задержали в январе 2025 года. Он подозревается в коррупционной деятельности. Его поместили в изолятор, в котором он будет находиться до марта.

У автора арт-объекта «Идите лесом» в Екатеринбурге прошли обыски
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#Елизавета Зиборова#Общество#Полиция#Уголовное дело#Администрация#Начальник#Мэрия#Екатеринбург#Обыски#Инцидент
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