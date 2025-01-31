В администрации Ревды прошли обыски

Posted 31 января, 09:42
Published 31 января, 09:42
Modified 31 января, 09:44
Updated 31 января, 09:44
По словам очевидца, в результате обысков одного из руководителей мэрии забрали в отделение на допрос, пишет Ура.ру.
Предположительно, обыски могут иметь связь с уголовным делом, фигурантом которого является бывший глава энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.
Напомним, Смирнова задержали в январе 2025 года. Он подозревается в коррупционной деятельности. Его поместили в изолятор, в котором он будет находиться до марта.