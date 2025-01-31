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Posted 31 января, 15:00

Published 31 января, 15:00

Modified 31 января, 15:02

Updated 31 января, 15:02

В Екатеринбурге автобус сбил 11-летнего мальчика

В Екатеринбурге автобус сбил 11-летнего мальчика

31 января 2025, 15:00
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге под колеса автобуса попал школьник. Мальчик находится в больнице.

В Екатеринбурге на перекрестке проспекта Ленина и улицы Мамина-Сибиряка автобус маршрута №94, проигнорировавший запрещающий сигнал светофора, сбил 11-летнего пешехода. Ребенок получил травмы и госпитализирован.

Водитель автобуса (55 лет, стаж 35 лет) был трезв. Полиция проводит проверку по факту ДТП, сообщает ведомство.

Ранее сообщалось, что екатеринбуржец заплатит 500 тысяч пенсионерке после ДТП с самокатом.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Дети#ДТП#Екатеринбург#Инцидент
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