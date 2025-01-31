В Екатеринбурге автобус сбил 11-летнего мальчика

Posted 31 января, 15:00
Published 31 января, 15:00
Modified 31 января, 15:02
Updated 31 января, 15:02
В Екатеринбурге на перекрестке проспекта Ленина и улицы Мамина-Сибиряка автобус маршрута №94, проигнорировавший запрещающий сигнал светофора, сбил 11-летнего пешехода. Ребенок получил травмы и госпитализирован.
Водитель автобуса (55 лет, стаж 35 лет) был трезв. Полиция проводит проверку по факту ДТП, сообщает ведомство.
Ранее сообщалось, что екатеринбуржец заплатит 500 тысяч пенсионерке после ДТП с самокатом.