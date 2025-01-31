В Екатеринбурге автобус сбил 11-летнего мальчика

В Екатеринбурге на перекрестке проспекта Ленина и улицы Мамина-Сибиряка автобус маршрута №94, проигнорировавший запрещающий сигнал светофора, сбил 11-летнего пешехода. Ребенок получил травмы и госпитализирован.