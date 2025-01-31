В Екатеринбурге будут судить подростка, сбившего на самокате пожилую петербурженку

Posted 31 января, 13:02
Published 31 января, 13:02
Modified 31 января, 13:03
Updated 31 января, 13:03
Происшествие случилось летом прошлого года. Молодой человек не справился с управлением и врезался в пожилую гостью столицы Среднего Урала, рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.
В результате ДТП у женщины случился перелом ноги. Суд определил вред здоровью как тяжкий. Данное дело будут рассматривать в Верх-Исетском районном суде.
Ранее сообщалось, что екатеринбуржец заплатит 500 тысяч пенсионерке после ДТП с самокатом.