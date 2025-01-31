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Posted 31 января, 13:02

Published 31 января, 13:02

Modified 31 января, 13:03

Updated 31 января, 13:03

В Екатеринбурге будут судить подростка, сбившего на самокате пожилую петербурженку

В Екатеринбурге будут судить подростка, сбившего на самокате пожилую петербурженку

31 января 2025, 13:02
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге будут судить 17-летнего юношу, который ехал на самокате и сбил 78-летнюю жительницу северной столицы.

Происшествие случилось летом прошлого года. Молодой человек не справился с управлением и врезался в пожилую гостью столицы Среднего Урала, рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.

В результате ДТП у женщины случился перелом ноги. Суд определил вред здоровью как тяжкий. Данное дело будут рассматривать в Верх-Исетском районном суде.

Ранее сообщалось, что екатеринбуржец заплатит 500 тысяч пенсионерке после ДТП с самокатом.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#ДТП#Суд#Екатеринбург#Самокат#Инцидент
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