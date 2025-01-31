В екатеринбургской гимназии две мамы выясняли отношения на кулаках

Из-за чего началась драка — неизвестно. Росгвардию вызвали сотрудники охраны, нажав на красную кнопку. Однако, когда правоохранители прибыли на место, женщины уже закончили выяснение отношений. По словам окружающих, дети были очень напуганы из-за этой ситуации.