В екатеринбургской гимназии две мамы выясняли отношения на кулаках

Posted 31 января, 16:39
Published 31 января, 16:39
Modified 31 января, 16:41
Updated 31 января, 16:41
Конфликт произошел между родительницами из 2В класса, пишет Е1 со ссылкой на очевидца.
Из-за чего началась драка — неизвестно. Росгвардию вызвали сотрудники охраны, нажав на красную кнопку. Однако, когда правоохранители прибыли на место, женщины уже закончили выяснение отношений. По словам окружающих, дети были очень напуганы из-за этой ситуации.
Ранее Следственный комитет начал проверку по факту драки между двумя учениками в одной из школ Екатеринбурга.