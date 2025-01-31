tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 января, 16:39

Published 31 января, 16:39

Modified 31 января, 16:41

Updated 31 января, 16:41

В одной из гимназий Екатеринбурга подрались две родительницы

В екатеринбургской гимназии две мамы выясняли отношения на кулаках

31 января 2025, 16:39
Фото: 1MI.

В одной из гимназий Екатеринбурга подрались две родительницы

В гимназии №94 Екатеринбурга подрались две женщины, чьи дети учатся в начальной школе. Разборка получилась столь горячей, что окружающие вызвали полицию.

Конфликт произошел между родительницами из 2В класса, пишет Е1 со ссылкой на очевидца.

Из-за чего началась драка — неизвестно. Росгвардию вызвали сотрудники охраны, нажав на красную кнопку. Однако, когда правоохранители прибыли на место, женщины уже закончили выяснение отношений. По словам окружающих, дети были очень напуганы из-за этой ситуации.

Ранее Следственный комитет начал проверку по факту драки между двумя учениками в одной из школ Екатеринбурга.

Водители скорой помощи и неотложки в Екатеринбурге устроили драку
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге толпа подростков избила сверстникаВ Североуральске школьник избил сверстникаПенсионер из Свердловской области убил мужчину из-за сомнений в своей судимости
#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Дети#Драка#Конфликт#Росгвардия#Мамы#Екатеринбург#Начальная школа
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика