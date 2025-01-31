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Posted 31 января, 06:42

Published 31 января, 06:42

Modified 31 января, 06:42

Updated 31 января, 06:42

В РФ вырос объем денежных переводов за границу

В РФ вырос объем денежных переводов за границу

31 января 2025, 06:42
Фото: 1MI.
В российских банках фиксируют заметное увеличение интереса со стороны розничных клиентов к международным переводам. Об этом заявил Георгий Горшков, заместитель президента — председателя правления ВТБ.

Он подчеркнул, что этот рост обусловлен быстрым развитием технологий в сфере международных финансовых транзакций. Как утверждает Горшков, россияне сегодня могут воспользоваться такими финансовыми мостами в более чем 100 странах мира. ВТБ в ближайшем будущем планирует расширять сеть своих трансграничных переводов, включая возможность отправки средств в страны Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Банк активно развивает услугу оплаты через QR-коды и собирается запускать входящие переводы из-за рубежа для россиян, добавляет Горшков. Об этом сообщает издание gorod55.ru.

Согласно аналитическим данным банка, в 2024 году розничные клиенты осуществили 2,1 миллиона переводов в валюте стран-партнёров, что в шесть раз превышает показатели 2023 года. Общий объём операций составил более 50,5 миллиарда рублей. Большая часть переводов была направлена в Таджикистан, затем следуют Китай, Белоруссия, Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан.

Эксперты прогнозируют, что в текущем году объём трансграничных переводов клиентов банка существенно вырастет. Эта услуга станет ещё более популярной, особенно среди тех, кто часто путешествует или имеет родных за границей.

#Общество
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