В РФ вырос объем денежных переводов за границу

Он подчеркнул, что этот рост обусловлен быстрым развитием технологий в сфере международных финансовых транзакций. Как утверждает Горшков, россияне сегодня могут воспользоваться такими финансовыми мостами в более чем 100 странах мира. ВТБ в ближайшем будущем планирует расширять сеть своих трансграничных переводов, включая возможность отправки средств в страны Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Банк активно развивает услугу оплаты через QR-коды и собирается запускать входящие переводы из-за рубежа для россиян, добавляет Горшков. Об этом сообщает издание gorod55.ru.