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Posted 31 января, 07:50

Published 31 января, 07:50

Modified 31 января, 07:52

Updated 31 января, 07:52

В селе Княжево Тюменской области похищена 13-летняя девочка

В селе Княжево Тюменской области похищена 13-летняя девочка

31 января 2025, 07:50
Фото: 1MI.
В Тюменской области похищена 13-летняя школьница, возможно с целью насильственного замужества.

Неизвестные, предположительно, члены цыганской диаспоры, затащили ее в машину и увезли. По данным SHOT, похитители поджидали школьницу возле школы несколько часов. Местные жители предполагают, что девочку хотят насильно выдать замуж.

Известно, что перед похищением школьница жаловалась на преследование со стороны молодого человека, с которым познакомилась в соцсетях. Полиция проводит поисковые мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге похищены два школьника.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Дети#Похищение человека#18+#Екатеринбург#Инцидент
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