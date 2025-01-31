В селе Княжево Тюменской области похищена 13-летняя девочка

Posted 31 января, 07:50
Published 31 января, 07:50
Modified 31 января, 07:52
Updated 31 января, 07:52
Неизвестные, предположительно, члены цыганской диаспоры, затащили ее в машину и увезли. По данным SHOT, похитители поджидали школьницу возле школы несколько часов. Местные жители предполагают, что девочку хотят насильно выдать замуж.
Известно, что перед похищением школьница жаловалась на преследование со стороны молодого человека, с которым познакомилась в соцсетях. Полиция проводит поисковые мероприятия.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге похищены два школьника.