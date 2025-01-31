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Posted 31 января, 03:39

Published 31 января, 03:39

Modified 31 января, 03:41

Updated 31 января, 03:41

В Свердловской области не хватает айтишников

В Свердловской области не хватает айтишников

31 января 2025, 03:39
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области наблюдается нехватка IT-специалистов. С начала 2025 года в области была открыта 1601 вакансия, во многих из которых предлагают работу программистам.

Инженерам-айтишникам предлагают зарплату от 50 тысяч рублей. Для начинающих веб-специалистов предлагаемый уровень заработка — до 45 тысяч. Данная информация размещена на сервисе HeadHunter.

При этом доход от 325 тысяч указан только в 40 предложениях о работе, а зарплата в 500 тысяч в регионе доступна только IT-сотрудникам на руководящих должностях.

Напомним, в уральском регионе во многих профессиональных отраслях продолжает наблюдаться нехватка сотрудников.

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