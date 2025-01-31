В Свердловской области не хватает айтишников

Posted 31 января, 03:39
Published 31 января, 03:39
Modified 31 января, 03:41
Updated 31 января, 03:41
Инженерам-айтишникам предлагают зарплату от 50 тысяч рублей. Для начинающих веб-специалистов предлагаемый уровень заработка — до 45 тысяч. Данная информация размещена на сервисе HeadHunter.
При этом доход от 325 тысяч указан только в 40 предложениях о работе, а зарплата в 500 тысяч в регионе доступна только IT-сотрудникам на руководящих должностях.
Напомним, в уральском регионе во многих профессиональных отраслях продолжает наблюдаться нехватка сотрудников.