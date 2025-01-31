В Верхотурье опекун сына участника СВО потратила на себя 5 миллионов рублей

Posted 31 января, 06:39
Published 31 января, 06:39
Modified 31 января, 06:41
Updated 31 января, 06:41
Деньги, предназначенные ребенку, были потрачены на покупку квартиры и автомобиля, оформленных на ее мужа, а также на приобретение мебели и техники для внучки.
Суд признал опекуншу виновной в присвоении денег и растрате их в особо крупном размере и назначил ей 3 года условно. Вопрос о возмещении ущерба будет рассматриваться отдельно. Приговор может быть обжалован, рассказали в пресс-службе облсуда.
Ранее жене тагильчанина-участника СВО на 8 месяцев задержали положенные выплаты.