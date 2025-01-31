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Posted 31 января, 06:39

Published 31 января, 06:39

Modified 31 января, 06:41

Updated 31 января, 06:41

В Верхотурье опекун сына участника СВО потратила на себя 5 миллионов рублей

В Верхотурье опекун сына участника СВО потратила на себя 5 миллионов рублей

31 января 2025, 06:39
Фото: 1MI.
В Верхотурье опекун, оформившая опеку над сыном погибшего на СВО военнослужащего, присвоила себе более 5 миллионов рублей.

Деньги, предназначенные ребенку, были потрачены на покупку квартиры и автомобиля, оформленных на ее мужа, а также на приобретение мебели и техники для внучки.

Суд признал опекуншу виновной в присвоении денег и растрате их в особо крупном размере и назначил ей 3 года условно. Вопрос о возмещении ущерба будет рассматриваться отдельно. Приговор может быть обжалован, рассказали в пресс-службе облсуда.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Дети#Суд#Выплаты#Екатеринбург#Инцидент
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