В Верхотурье опекун сына участника СВО потратила на себя 5 миллионов рублей

Суд признал опекуншу виновной в присвоении денег и растрате их в особо крупном размере и назначил ей 3 года условно. Вопрос о возмещении ущерба будет рассматриваться отдельно. Приговор может быть обжалован, рассказали в пресс-службе облсуда.