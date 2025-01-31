Ветеран СВО из Екатеринбурга, с которого требовали 1,4 млн за аренду, оспорил иск

Она пытается отсудить еще у одного арендатора якобы не выплаченную аренду и не оплаченные коммунальные платежи за тот же самый срок проживания, что и с первого арендатора, а также ущерб имуществу. С первым арендатором женщина судится в Екатеринбурге, то со вторым в Нижнем Тагиле.