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Posted 31 января, 10:44

Published 31 января, 10:44

Modified 31 января, 10:46

Updated 31 января, 10:46

Ветеран СВО из Екатеринбурга, с которого требовали 1,4 млн за аренду, оспорил иск

Ветеран СВО из Екатеринбурга, с которого требовали 1,4 млн за аренду, оспорил иск

31 января 2025, 10:44
Фото: Изображение Midjourney.
Екатеринбуржец-участник СВО судится с бывшим арендодателем из-за крупной суммы денег, которую он якобы должен.

Дело о долге в 1,4 млн рублей участника спецоперации приобрело неожиданный поворот. После того, как историю бойца опубликовали в СМИ, выяснилось, что хозяйка этой квартиры судится с другим жильцом, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на информацию от юриста арендатора Руслана Камалетдинова.

Она пытается отсудить еще у одного арендатора якобы не выплаченную аренду и не оплаченные коммунальные платежи за тот же самый срок проживания, что и с первого арендатора, а также ущерб имуществу. С первым арендатором женщина судится в Екатеринбурге, то со вторым в Нижнем Тагиле.

Суд Нижнего Тагила запросил данные из суда Екатеринбурга. Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что данный арендодатель является недобросовестным и пытался ввести в заблуждение суд. Женщине отказано в иске.

Ранее «Домклик» дал советы по привлечению арендаторов жилья.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Суд#Аренда#Екатеринбург#Аренда студии
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