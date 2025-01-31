Ветеран СВО из Екатеринбурга, с которого требовали 1,4 млн за аренду, оспорил иск

Posted 31 января, 10:44
Published 31 января, 10:44
Modified 31 января, 10:46
Updated 31 января, 10:46
Дело о долге в 1,4 млн рублей участника спецоперации приобрело неожиданный поворот. После того, как историю бойца опубликовали в СМИ, выяснилось, что хозяйка этой квартиры судится с другим жильцом, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на информацию от юриста арендатора Руслана Камалетдинова.
Она пытается отсудить еще у одного арендатора якобы не выплаченную аренду и не оплаченные коммунальные платежи за тот же самый срок проживания, что и с первого арендатора, а также ущерб имуществу. С первым арендатором женщина судится в Екатеринбурге, то со вторым в Нижнем Тагиле.
Суд Нижнего Тагила запросил данные из суда Екатеринбурга. Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что данный арендодатель является недобросовестным и пытался ввести в заблуждение суд. Женщине отказано в иске.
Ранее «Домклик» дал советы по привлечению арендаторов жилья.