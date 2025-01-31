Власти Екатеринбурга разрешили УК вывозить снег из дворов

Posted 31 января, 11:09
Published 31 января, 11:09
Modified 31 января, 11:11
Updated 31 января, 11:11
Для того, чтобы вывозить снег, УК или ТСЖ нужно будет составить заявление, рассказал глава города Алексей Орлов в своем Telegram-канале.
По словам мэра, рабочие должны убрать большое количество снега до того, как весной наступит оттепель, так как горожане часто жалуются на сугробы около домов.
Напомним, 28 января 2025 года в Екатеринбурге более 300 снегоуборочных машин вышли на дороги, чтобы убрать снег.