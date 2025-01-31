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Posted 31 января, 11:09

Published 31 января, 11:09

Modified 31 января, 11:11

Updated 31 января, 11:11

Власти Екатеринбурга разрешили УК вывозить снег из дворов

Власти Екатеринбурга разрешили УК вывозить снег из дворов

31 января 2025, 11:09
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге управляющим компаниям дали возможность бесплатно убирать снег из жилых дворов на полигоны с начала февраля 2025 года.

Для того, чтобы вывозить снег, УК или ТСЖ нужно будет составить заявление, рассказал глава города Алексей Орлов в своем Telegram-канале.

По словам мэра, рабочие должны убрать большое количество снега до того, как весной наступит оттепель, так как горожане часто жалуются на сугробы около домов.

Напомним, 28 января 2025 года в Екатеринбурге более 300 снегоуборочных машин вышли на дороги, чтобы убрать снег.

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