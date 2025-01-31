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Posted 31 января, 17:05

Published 31 января, 17:05

Modified 31 января, 17:07

Updated 31 января, 17:07

Взлеты и падения зарплаты, перепады температур, долги и черные лесорубы: итоги Тагила

Взлеты и падения зарплаты, перепады температур, долги и черные лесорубы: итоги Тагила

31 января 2025, 17:05
Фото: Изображение Midjourney.
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Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Согласована санитарно-защитная зона для ЕВРАЗ НТМК. Сотрудникам «Тагильского трамвая» поднимут зарплаты. Погода вновь преподнесет тагильчанам сюрпризы. Местное предприятие погасило долги по зарплате перед машинистами. Черные лесорубы в 2024 году рубили меньше, но все равно украли на полмиллиарда.

ЕВРАЗ НТМК наконец-то согласовал проект санитарно-защитной зоны — этого от руководства компании потребовал Роспотребнадзор. Ведомство провело на предприятии комплексную после шквала возмущений в СМИ и соцсетях на несоблюдение экологического законодательства. После этого ЕВРАЗ приступил к оформлению необходимых разрешительных документов.

Роспотребнадзор согласовал санитарно-защитную зону ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле
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С 1 февраля 2025 года зарплаты сотрудников «Тагильского трамвая» вырастут. Это необходимо, чтобы сохранить персонал и привлечь новых работников. Размер выплат зависит от сложности работы, смен и квалификации. Водители 3-го класса будут получать от 65 тысяч рублей за 164 часа, 1 класса — от 71 тысячи, сообщили в компании.

У сотрудников «Тагильского трамвая» в Нижнем Тагиле изменится зарплата
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В Нижнем Тагиле машинисты из депо несколько месяцев не получали деньги за дополнительную работу. Общий долг составил 280 тысяч рублей. Сотрудники выполняли обязанности составителей поездов по устной договоренности, но руководство за работу не заплатило. После обращения машинистов прокуратура потребовала погасить долг, и часть суммы перечислили.

Предприятие в Нижнем Тагиле выплатило машинистам долг по зарплате
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С начала февраля в Нижнем Тагиле ожидается резкое похолодание. После +1 градуса 1-го и 2 февраля уже к ночи 3 февраля температура упадет до -14 градусов. В следующие дни станет холоднее: ночью 5 февраля похолодает до -21 градуса, а из-за ветра температура может достигать -32 градусов.

Резкие перепады температур снова ожидаются в Нижнем Тагиле
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В 2024 году в УрФО черные лесорубы незаконно вырубили 19,1 тысячи кубометров леса, причинив ущерб на 494,7 млн рублей. Это меньше, чем в предыдущие годы: в 2021 году было 80 тысяч кубометров, в 2022 — 62 тысячи, а в 2023 — 43 тысячи. Ущерб уменьшился на 210 млн. Ситуация улучшилась в Тюменской, Челябинской и Свердловской областях, хотя последняя остается лидером по нелегальным вырубкам.

Уральские черные лесорубы украли древесины на полмиллиарда рублей
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