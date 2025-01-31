Взлеты и падения зарплаты, перепады температур, долги и черные лесорубы: итоги Тагила

Posted 31 января, 17:05
Published 31 января, 17:05
Modified 31 января, 17:07
Updated 31 января, 17:07
ЕВРАЗ НТМК наконец-то согласовал проект санитарно-защитной зоны — этого от руководства компании потребовал Роспотребнадзор. Ведомство провело на предприятии комплексную после шквала возмущений в СМИ и соцсетях на несоблюдение экологического законодательства. После этого ЕВРАЗ приступил к оформлению необходимых разрешительных документов.
С 1 февраля 2025 года зарплаты сотрудников «Тагильского трамвая» вырастут. Это необходимо, чтобы сохранить персонал и привлечь новых работников. Размер выплат зависит от сложности работы, смен и квалификации. Водители 3-го класса будут получать от 65 тысяч рублей за 164 часа, 1 класса — от 71 тысячи, сообщили в компании.
В Нижнем Тагиле машинисты из депо несколько месяцев не получали деньги за дополнительную работу. Общий долг составил 280 тысяч рублей. Сотрудники выполняли обязанности составителей поездов по устной договоренности, но руководство за работу не заплатило. После обращения машинистов прокуратура потребовала погасить долг, и часть суммы перечислили.
С начала февраля в Нижнем Тагиле ожидается резкое похолодание. После +1 градуса 1-го и 2 февраля уже к ночи 3 февраля температура упадет до -14 градусов. В следующие дни станет холоднее: ночью 5 февраля похолодает до -21 градуса, а из-за ветра температура может достигать -32 градусов.
В 2024 году в УрФО черные лесорубы незаконно вырубили 19,1 тысячи кубометров леса, причинив ущерб на 494,7 млн рублей. Это меньше, чем в предыдущие годы: в 2021 году было 80 тысяч кубометров, в 2022 — 62 тысячи, а в 2023 — 43 тысячи. Ущерб уменьшился на 210 млн. Ситуация улучшилась в Тюменской, Челябинской и Свердловской областях, хотя последняя остается лидером по нелегальным вырубкам.