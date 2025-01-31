Взлеты и падения зарплаты, перепады температур, долги и черные лесорубы: итоги Тагила

В 2024 году в УрФО черные лесорубы незаконно вырубили 19,1 тысячи кубометров леса, причинив ущерб на 494,7 млн рублей. Это меньше, чем в предыдущие годы: в 2021 году было 80 тысяч кубометров, в 2022 — 62 тысячи, а в 2023 — 43 тысячи. Ущерб уменьшился на 210 млн. Ситуация улучшилась в Тюменской, Челябинской и Свердловской областях, хотя последняя остается лидером по нелегальным вырубкам.