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Posted 31 января, 04:43

Published 31 января, 04:43

Modified 31 января, 04:45

Updated 31 января, 04:45

Житель Ревды задержан по подозрению в сбыте наркотиков

Житель Ревды задержан по подозрению в сбыте наркотиков

31 января 2025, 04:43
Фото: 1MI.
В Ревде задержали 31-летнего мужчину по подозрению в сбыте запрещенных веществ через закладки.

Во время задержания свердловчанин оказывал сопротивление, из-за чего правоохранители надели на него наручники, рассказали в пресс-службе региональной полиции.

У задержанного изъяли телефон, в котором были указаны координаты закладок. В тайниках были найдены свертки с гашишем. Выяснилось, что мужчина работал на криминальный онлайн-магазин и оборудовал закладки в Ревде. Официальной работы у него нет.

Свердловчанина поместили в изолятор. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Напомним, в Ачите к 18 годам тюрьмы приговорили местного жителя за распространение наркотических веществ.

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