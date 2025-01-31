Житель Ревды задержан по подозрению в сбыте наркотиков

Posted 31 января, 04:43
Published 31 января, 04:43
Modified 31 января, 04:45
Updated 31 января, 04:45
Во время задержания свердловчанин оказывал сопротивление, из-за чего правоохранители надели на него наручники, рассказали в пресс-службе региональной полиции.
У задержанного изъяли телефон, в котором были указаны координаты закладок. В тайниках были найдены свертки с гашишем. Выяснилось, что мужчина работал на криминальный онлайн-магазин и оборудовал закладки в Ревде. Официальной работы у него нет.
Свердловчанина поместили в изолятор. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Напомним, в Ачите к 18 годам тюрьмы приговорили местного жителя за распространение наркотических веществ.