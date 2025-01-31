Злостный нарушитель ПДД в Свердловской области лишился авто

Posted 31 января, 11:20
Published 31 января, 11:20
Modified 31 января, 11:22
Updated 31 января, 11:22
Житель Талицы, лишенный водительских прав, повторно задержан за вождение автомобиля, сообщает пресс-служба свердловского облсуда.
Талицкий районный суд признал его виновным и назначил 6 месяцев принудительных работ с удержанием 15% заработка, лишение прав на 2 года 10 месяцев и конфискацию автомобиля Mercedes-Benz E 200. Приговор может быть обжалован.
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