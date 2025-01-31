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Posted 31 января, 11:20

Published 31 января, 11:20

Modified 31 января, 11:22

Updated 31 января, 11:22

Злостный нарушитель ПДД в Свердловской области лишился авто

Злостный нарушитель ПДД в Свердловской области лишился авто

31 января 2025, 11:20
Фото: Изображение Midjourney.
Злостного нарушителя ПДД из Свердловской области осудили на принудительные работы и конфисковали автомобиль.

Житель Талицы, лишенный водительских прав, повторно задержан за вождение автомобиля, сообщает пресс-служба свердловского облсуда.

Талицкий районный суд признал его виновным и назначил 6 месяцев принудительных работ с удержанием 15% заработка, лишение прав на 2 года 10 месяцев и конфискацию автомобиля Mercedes-Benz E 200. Приговор может быть обжалован.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Суд#Водительские права#Права#Конфискация#Екатеринбург
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