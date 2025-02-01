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Posted 1 февраля, 05:56

Published 1 февраля, 05:56

Modified 1 февраля, 05:58

Updated 1 февраля, 05:58

1 февраля в Тагиле простятся с известным тренером по кикбоксингу Анатолием Бебиком

1 февраля в Тагиле простятся с известным тренером по кикбоксингу Анатолием Бебиком

1 февраля 2025, 05:56
Фото: 1MI.
1 февраля 2025 года в 12.30 в большом зале похоронного дома «Реквием» проводят в последний путь выдающегося тренера по кикбоксингу Анатолия Бебика. Он скончался 29 января в возрасте 76 лет.

Тагильчанин воспитал много достойных спортсменов, проработав в спортшколе «Юность» более 30 лет.

Изначально, в юношестве, Анатолий Бебик занимался боксом, занимал призовые места на различных соревнованиях. Затем отслужил в армии, но потом вернулся к спорту. Коллеги отмечают, что кикбоксингом он увлекся случайно, стал работать с детьми, и это пришлось ему по душе.

Анатолий Иванович удостоен множества благодарностей и наград. Тренер смог воспитать семь мастеров спорта России и трех международного класса. Воспитанники называют его вторым отцом и «учителем от Бога». Коллеги вспоминают о его профессиональной компетентности, высоких трудовых качествах, тактичности и доброте.

Фото: Похоронный дом «Реквием»

Прощание с Анатолием Бебиком пройдет 1 февраля в 12.30, сообщили TagilCity.ru в похоронном доме «Реквием».

Напомним, что в Екатеринбурге проводили в последний путь профессора УрФУ Александра Перцева. Он был уроженцем Нижнего Тагила.

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