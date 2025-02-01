1 февраля в Тагиле простятся с известным тренером по кикбоксингу Анатолием Бебиком

Изначально, в юношестве, Анатолий Бебик занимался боксом, занимал призовые места на различных соревнованиях. Затем отслужил в армии, но потом вернулся к спорту. Коллеги отмечают, что кикбоксингом он увлекся случайно, стал работать с детьми, и это пришлось ему по душе.