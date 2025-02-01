1 февраля в Тагиле простятся с известным тренером по кикбоксингу Анатолием Бебиком

Posted 1 февраля, 05:56
Published 1 февраля, 05:56
Modified 1 февраля, 05:58
Updated 1 февраля, 05:58
Тагильчанин воспитал много достойных спортсменов, проработав в спортшколе «Юность» более 30 лет.
Изначально, в юношестве, Анатолий Бебик занимался боксом, занимал призовые места на различных соревнованиях. Затем отслужил в армии, но потом вернулся к спорту. Коллеги отмечают, что кикбоксингом он увлекся случайно, стал работать с детьми, и это пришлось ему по душе.
Анатолий Иванович удостоен множества благодарностей и наград. Тренер смог воспитать семь мастеров спорта России и трех международного класса. Воспитанники называют его вторым отцом и «учителем от Бога». Коллеги вспоминают о его профессиональной компетентности, высоких трудовых качествах, тактичности и доброте.
Прощание с Анатолием Бебиком пройдет 1 февраля в 12.30, сообщили TagilCity.ru в похоронном доме «Реквием».
Напомним, что в Екатеринбурге проводили в последний путь профессора УрФУ Александра Перцева. Он был уроженцем Нижнего Тагила.