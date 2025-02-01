Алкоголь, лекарства и наркотики: в Екатеринбурге увеличилось число острых отравлений

Posted 1 февраля, 07:19
Published 1 февраля, 07:19
Modified 1 февраля, 07:21
Updated 1 февраля, 07:21
Согласно статистике, чаще всего отравляются неработающие граждане (75,5%). Также среди пострадавших 9,8% школьников. Их других причин отравлений названы ядовитые грибы, уксус, угарный газ и бытовая химия (13%), пишет telegram-канал «Екатеринбург. Главное».
Однако за год смертность от отравлений в столице Урала снизилась на 19,9%. Основными причинами таких случаев стали употребление наркотиков и алкоголя.
Напомним, что двое мужчин в Екатеринбурге отравились неизвестным ядом. Их бездыханные тела были найдены сожительницами в разных комнатах в квартире. До этого компания употребляла спиртное.