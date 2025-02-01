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Posted 1 февраля, 07:19

Published 1 февраля, 07:19

Modified 1 февраля, 07:21

Updated 1 февраля, 07:21

В Екатеринбурге увеличилось число острых отравлений

Алкоголь, лекарства и наркотики: в Екатеринбурге увеличилось число острых отравлений

1 февраля 2025, 07:19
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге увеличилось число острых отравлений

Число острых отравлений в Екатеринбурге увеличилось почти на 17% в 2024 году. Главными причинами стало употребление алкоголя, а также лекарственных и наркотических средств.

Согласно статистике, чаще всего отравляются неработающие граждане (75,5%). Также среди пострадавших 9,8% школьников. Их других причин отравлений названы ядовитые грибы, уксус, угарный газ и бытовая химия (13%), пишет telegram-канал «Екатеринбург. Главное».

Однако за год смертность от отравлений в столице Урала снизилась на 19,9%. Основными причинами таких случаев стали употребление наркотиков и алкоголя.

Напомним, что двое мужчин в Екатеринбурге отравились неизвестным ядом. Их бездыханные тела были найдены сожительницами в разных комнатах в квартире. До этого компания употребляла спиртное.

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#Евгения Сафина#Общество#Больница#Здоровье#Статистика#Пациенты#Екатеринбург#Отравдление
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