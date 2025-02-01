Два пешехода погибли под колесами автомобилей в Свердловской области

Так, вечером 31 января 2025 года житель деревни Верх-Тиса Ачитского района шел по улице Первомайской. В это время по проезжей части ехал 43-летний водитель Chevrolet Niva, который совершил наезд на мужчину. В результате ДТП водитель умер до приезда медиков. Установлено, что водитель был нетрезв и ранее неоднократно привлекался за нарушения ПДД.