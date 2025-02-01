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Posted 1 февраля, 09:22

Published 1 февраля, 09:22

Modified 1 февраля, 09:24

Updated 1 февраля, 09:24

Два пешехода погибли под колесами автомобилей в Свердловской области

Два пешехода погибли под колесами автомобилей в Свердловской области

1 февраля 2025, 09:22
Фото: УГИБДД по Свердловской области.
Два пешехода скончались, попав под колеса автомобилей в Свердловской области. Проводится расследование.

Так, вечером 31 января 2025 года житель деревни Верх-Тиса Ачитского района шел по улице Первомайской. В это время по проезжей части ехал 43-летний водитель Chevrolet Niva, который совершил наезд на мужчину. В результате ДТП водитель умер до приезда медиков. Установлено, что водитель был нетрезв и ранее неоднократно привлекался за нарушения ПДД.

Вторая смертельная авария случилась ночью 1 февраля рядом с Карпинском. Там пешеход двигался по проезжей части без светоотражающих элементов и попал под колеса Chevrolet klan. 32-летний мужчина также погиб на месте аварии, сообщили в областном ГИБДД.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Напомним, что ранее в Екатеринбурге водитель автобуса сбил школьника.

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