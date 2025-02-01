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Posted 1 февраля, 10:24

Published 1 февраля, 10:24

Modified 1 февраля, 10:26

Updated 1 февраля, 10:26

«Курган памяти» благоустроят к 80-летию Победы в Нижнем Тагиле

«Курган памяти» благоустроят к 80-летию Победы в Нижнем Тагиле

1 февраля 2025, 10:24
Фото: Владислав Пинаев.
Благоустройство территории воинского захоронения «Курган победы» планируется в Нижнем Тагиле. Мемориал находится в Дзержинском районе.

На проведение работ в местном бюджете заложено почти 56 миллионов рублей. Там будет уложен новый асфальт, а у самого монумента строители поменяют его на гранит. Помимо этого, на кургане появятся новые лестницы и светильники. Тагильчане и гости города смогут отдохнуть на лавочках. Также там установят вазоны для цветов и урны, сообщил в соцсетях глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Фото: Владислав Пинаев

В комментариях тагильчане одобрили и поддержали предстоящее благоустройство.

Хорошая идея, а то такой вид у него унылый, — пишет Александр Б.

Некоторые отметили, что и в пригороде Нижнего Тагила приводят в порядок памятники.

Очень красиво. Была на мемориале в Шайтанке, тоже достойно сделано, — считает Марина Б.

Напомним, что на Вагонке в Нижнем Тагиле восстановили мемориал на Площади Славы.

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#Евгения Сафина#Общество#Благоустройство#Владислав Пинаев#Победа#Мемориал#ВОв#Екатеринбург
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