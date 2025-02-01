«Курган памяти» благоустроят к 80-летию Победы в Нижнем Тагиле

На проведение работ в местном бюджете заложено почти 56 миллионов рублей. Там будет уложен новый асфальт, а у самого монумента строители поменяют его на гранит. Помимо этого, на кургане появятся новые лестницы и светильники. Тагильчане и гости города смогут отдохнуть на лавочках. Также там установят вазоны для цветов и урны, сообщил в соцсетях глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.