«Курган памяти» благоустроят к 80-летию Победы в Нижнем Тагиле

Posted 1 февраля, 10:24
Published 1 февраля, 10:24
Modified 1 февраля, 10:26
Updated 1 февраля, 10:26
На проведение работ в местном бюджете заложено почти 56 миллионов рублей. Там будет уложен новый асфальт, а у самого монумента строители поменяют его на гранит. Помимо этого, на кургане появятся новые лестницы и светильники. Тагильчане и гости города смогут отдохнуть на лавочках. Также там установят вазоны для цветов и урны, сообщил в соцсетях глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
В комментариях тагильчане одобрили и поддержали предстоящее благоустройство.
Хорошая идея, а то такой вид у него унылый, — пишет Александр Б.
Некоторые отметили, что и в пригороде Нижнего Тагила приводят в порядок памятники.
Очень красиво. Была на мемориале в Шайтанке, тоже достойно сделано, — считает Марина Б.
Напомним, что на Вагонке в Нижнем Тагиле восстановили мемориал на Площади Славы.