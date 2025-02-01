tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 февраля, 06:50

Published 1 февраля, 06:50

Modified 1 февраля, 06:52

Updated 1 февраля, 06:52

Мошенники выманили у жителя Нижнего Тагила 850 тысяч рублей

«Ошибки в трудовом стаже»: тагильчанин лишился 850 тысяч из-за мошенников

1 февраля 2025, 06:50
Фото: Изображение Midjourney.

Мошенники выманили у жителя Нижнего Тагила 850 тысяч рублей

845 тысяч рублей потерял житель Нижнего Тагила, поверив мошенникам. Ему звонили якобы из Пенсионного фонда.

Обратившись в полицию, тагильчанин рассказал, что изначально ему позвонили из «Пенсионного фонда». Неизвестная женщина сообщила, что у него ошибки в трудовом стаже. А чтобы их исправить, нужно продиктовать пришедший на телефон код. Это и сделал доверчивый пострадавший.

Затем ему позвонили якобы из полиции и сказали, что не него оформили кредит. Деньги надо снять, чтобы их не получили мошенники. Для получения наличных тагильчанину пришлось ехать в столицу Урала. Затем он перевел все средства по указанным реквизитам, которые ему продиктовали злоумышленники. Затем он понял, что его обманули и обратился с заявлением в правоохранительные органы, рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее жительница Екатеринбурга, поверив лжеброкерам, лишилась семи миллионов рублей. В полиции постоянно напоминают о том, что мошенники изобретают новые схемы обмана. Именно поэтому никогда нельзя неизвестным диктовать по телефону личные данные, реквизиты карт и пришедшие сообщения.

Пенсионерка из Екатеринбурга отдала мошенникам 3 млн рублей за замену счетчиков
Узнать подробнее
Читайте также:
Ученик из Екатеринбурга отдал 2,5 млн рублей родительских накоплений мошенникамРентгенолаборант из Екатеринбурга лишился жилья из-за мошенников«Здравствуй, я»: мошенник пытался обмануть депутата из Екатеринбурга от его же имени
#Евгения Сафина#Происшествия#Полиция#Деньги#Обман#Мошенники#18+#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика