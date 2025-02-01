«Ошибки в трудовом стаже»: тагильчанин лишился 850 тысяч из-за мошенников

Posted 1 февраля, 06:50
Published 1 февраля, 06:50
Modified 1 февраля, 06:52
Updated 1 февраля, 06:52
Обратившись в полицию, тагильчанин рассказал, что изначально ему позвонили из «Пенсионного фонда». Неизвестная женщина сообщила, что у него ошибки в трудовом стаже. А чтобы их исправить, нужно продиктовать пришедший на телефон код. Это и сделал доверчивый пострадавший.
Затем ему позвонили якобы из полиции и сказали, что не него оформили кредит. Деньги надо снять, чтобы их не получили мошенники. Для получения наличных тагильчанину пришлось ехать в столицу Урала. Затем он перевел все средства по указанным реквизитам, которые ему продиктовали злоумышленники. Затем он понял, что его обманули и обратился с заявлением в правоохранительные органы, рассказали в пресс-службе ведомства.
Ранее жительница Екатеринбурга, поверив лжеброкерам, лишилась семи миллионов рублей. В полиции постоянно напоминают о том, что мошенники изобретают новые схемы обмана. Именно поэтому никогда нельзя неизвестным диктовать по телефону личные данные, реквизиты карт и пришедшие сообщения.