«Ошибки в трудовом стаже»: тагильчанин лишился 850 тысяч из-за мошенников

Затем ему позвонили якобы из полиции и сказали, что не него оформили кредит. Деньги надо снять, чтобы их не получили мошенники. Для получения наличных тагильчанину пришлось ехать в столицу Урала. Затем он перевел все средства по указанным реквизитам, которые ему продиктовали злоумышленники. Затем он понял, что его обманули и обратился с заявлением в правоохранительные органы, рассказали в пресс-службе ведомства.