Пьяные мужчины отвязали и украли собаку от магазина в Екатеринбурге

Posted 1 февраля, 13:46
Published 1 февраля, 13:46
Modified 1 февраля, 13:48
Updated 1 февраля, 13:48
Трехлетнего пса отвязали от скамейки и похитили около магазина «Магнит» на Уралмаше. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, выяснилось, что собаку увели трое нетрезвых мужчин. Очевидцы рассказали, что на одного животное огрызалось, но второму удалось его отвязать.
Несколько метров пес прошел, потом опомнился и стал вырываться, они чуть ли не волоком его потащили, — пишет Telegram-канал «Злой Екатеринбург».
В итоге кобель был найден, его забрали у пьяных похитителей. Те принесли извинения за содеянное. Хозяйка сообщила, что с питомцем все хорошо, но он очень вялый. Она высказала огромную благодарность всем за помощь в поисках любимца.
Напомним, что с помощью участкового в Екатеринбурге удалось спасти от хозяина щенка. Мужчина избивал животное.