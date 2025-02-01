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Posted 1 февраля, 13:46

Published 1 февраля, 13:46

Modified 1 февраля, 13:48

Updated 1 февраля, 13:48

Пьяные мужчины отвязали и украли собаку от магазина в Екатеринбурге

Пьяные мужчины отвязали и украли собаку от магазина в Екатеринбурге

1 февраля 2025, 13:46
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге хозяйка украденного стаффордширского терьера обратилась за помощью через соцсети. Пес был найден.

Трехлетнего пса отвязали от скамейки и похитили около магазина «Магнит» на Уралмаше. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, выяснилось, что собаку увели трое нетрезвых мужчин. Очевидцы рассказали, что на одного животное огрызалось, но второму удалось его отвязать.

Несколько метров пес прошел, потом опомнился и стал вырываться, они чуть ли не волоком его потащили, — пишет Telegram-канал «Злой Екатеринбург».

В итоге кобель был найден, его забрали у пьяных похитителей. Те принесли извинения за содеянное. Хозяйка сообщила, что с питомцем все хорошо, но он очень вялый. Она высказала огромную благодарность всем за помощь в поисках любимца.

Напомним, что с помощью участкового в Екатеринбурге удалось спасти от хозяина щенка. Мужчина избивал животное.

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