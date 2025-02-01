Сильные снегопады снова возвратятся в Свердловскую область

Posted 1 февраля, 10:25
Published 1 февраля, 10:25
Modified 1 февраля, 10:27
Updated 1 февраля, 10:27
Из-за погодных условий на дорогах региона возможно увеличение числа аварий и осложнение обстановки.
Автомобилистам рекомендовано в сильный снегопад прекратить движение и включить аварийные сигналы. Необходимо соблюдать разрешенную скорость и дистанцию, избегать резких маневров.
Внимательность важна и для пешеходов. Спасатели рекомендуют ходить осторожно, избегать нахождения под шаткими конструкциями, а также соблюдать ПДД.
Напомним, что на предстоящей рабочей неделе в Свердловской области прогнозируется резкое похолодание.