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Posted 1 февраля, 10:25

Published 1 февраля, 10:25

Modified 1 февраля, 10:27

Updated 1 февраля, 10:27

Сильные снегопады снова возвратятся в Свердловскую область

Сильные снегопады снова возвратятся в Свердловскую область

1 февраля 2025, 10:25
Фото: Изображение Midjourney.
2 февраля 2025 года, в воскресенье, в Свердловской области вновь прогнозируются обильные снегопады. В связи с этим региональное МЧС выпустило предупреждение.

Из-за погодных условий на дорогах региона возможно увеличение числа аварий и осложнение обстановки.

Автомобилистам рекомендовано в сильный снегопад прекратить движение и включить аварийные сигналы. Необходимо соблюдать разрешенную скорость и дистанцию, избегать резких маневров.

Внимательность важна и для пешеходов. Спасатели рекомендуют ходить осторожно, избегать нахождения под шаткими конструкциями, а также соблюдать ПДД.

Напомним, что на предстоящей рабочей неделе в Свердловской области прогнозируется резкое похолодание.

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#Евгения Сафина#Погода#Снегопад#Предупреждение#Зима#Природа#Екатеринбург#МЧС#Февраль
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