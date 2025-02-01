Угрожал пистолетом: 7 миллионов похитил грабитель из банка в Екатеринбурге

Ограбление произошло 31 января 2025 года около 19.00 на Эльмаше на проспекте Космонавтов. Известно, что неизвестный был в маске и угрожал сотрудникам банка предметом, похожим на пистолет. Сейчас следователи устанавливают точный причиненный ущерб.