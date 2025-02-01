Угрожал пистолетом: 7 миллионов похитил грабитель из банка в Екатеринбурге

Posted 1 февраля, 06:06
Published 1 февраля, 06:06
Modified 1 февраля, 06:08
Updated 1 февраля, 06:08
Ограбление произошло 31 января 2025 года около 19.00 на Эльмаше на проспекте Космонавтов. Известно, что неизвестный был в маске и угрожал сотрудникам банка предметом, похожим на пистолет. Сейчас следователи устанавливают точный причиненный ущерб.
Криминалисты просматривают камеры видеонаблюдения и опрашивают очевидцев. По факту разбоя возбуждено уголовное дело, преступнику грозит до 15 лет лишения свободы.
Злоумышленник похитил не только российские деньги, но также и иностранную валюту. В ОВД сообщение о грабеже поступило от оператора ЧОП, который охраняет банк.
Внутри служебного помещения вооруженный предметом, похожим на пистолет, грабитель находился меньше трех минут, — рассказал TagilCity.ru начальник региональной пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.
Напомним, что в Екатеринбурге по капле пота был найден преступник, который вместе с сообщником ограбил ювелирный магазин семь лет назад.