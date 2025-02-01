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Posted 1 февраля, 06:06

Published 1 февраля, 06:06

Modified 1 февраля, 06:08

Updated 1 февраля, 06:08

Угрожал пистолетом: 7 миллионов похитил грабитель из банка в Екатеринбурге

Угрожал пистолетом: 7 миллионов похитил грабитель из банка в Екатеринбурге

1 февраля 2025, 06:06
Фото: 1MI.
Неизвестный, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил около семи миллионов из банковской организации в Екатеринбурге. Его разыскивает полиция.

Ограбление произошло 31 января 2025 года около 19.00 на Эльмаше на проспекте Космонавтов. Известно, что неизвестный был в маске и угрожал сотрудникам банка предметом, похожим на пистолет. Сейчас следователи устанавливают точный причиненный ущерб.

Криминалисты просматривают камеры видеонаблюдения и опрашивают очевидцев. По факту разбоя возбуждено уголовное дело, преступнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Злоумышленник похитил не только российские деньги, но также и иностранную валюту. В ОВД сообщение о грабеже поступило от оператора ЧОП, который охраняет банк.

Внутри служебного помещения вооруженный предметом, похожим на пистолет, грабитель находился меньше трех минут, — рассказал TagilCity.ru начальник региональной пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.

Напомним, что в Екатеринбурге по капле пота был найден преступник, который вместе с сообщником ограбил ювелирный магазин семь лет назад.

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