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Posted 1 февраля, 13:08

Published 1 февраля, 13:08

Modified 1 февраля, 13:10

Updated 1 февраля, 13:10

Водителям в Екатеринбурге запретили продавать билеты пассажирам во время движения

Водителям в Екатеринбурге запретили продавать билеты пассажирам во время движения

1 февраля 2025, 13:08
Фото: 1MI.
Водителям общественного транспорта в Екатеринбурге отныне нельзя обилечивать пассажиров во время движения. Причиной стала авария, произошедшая в Челябинске.

Такое распоряжение выпустили в Гортрансе Екатеринбурга. В документе сказано, что 20 января в Челябинске водитель трамвая проехала на красный свет и сбила пешеходов из-за того, что отвлеклась на продажу билетов. Пострадавшие были госпитализированы.

В связи с этим, до 7 февраля 2025 года все водители общественного транспорта Екатеринбурга должны расписаться в том, что ознакомлены с распоряжением и билеты можно продавать только на остановках, пишет Е1.

Напомним, что накануне, 31 января, в Екатеринбурге 11-летний школьник попал в больницу. Его сбил водитель пассажирского автобуса, проехав на запрещающий сигнал светофора.

Между тем, в Нижнем Тагиле по новой схеме проезда пассажирам приходится платить за поездки в муниципальных автобусах при входе. В трамваях работают кондуктора.

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#Евгения Сафина#Транспорт#ДТП#Запрет#Водитель#Билеты#Пассажир#Екатеринбург
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