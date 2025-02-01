Водителям в Екатеринбурге запретили продавать билеты пассажирам во время движения

Posted 1 февраля, 13:08
Published 1 февраля, 13:08
Modified 1 февраля, 13:10
Updated 1 февраля, 13:10
Такое распоряжение выпустили в Гортрансе Екатеринбурга. В документе сказано, что 20 января в Челябинске водитель трамвая проехала на красный свет и сбила пешеходов из-за того, что отвлеклась на продажу билетов. Пострадавшие были госпитализированы.
В связи с этим, до 7 февраля 2025 года все водители общественного транспорта Екатеринбурга должны расписаться в том, что ознакомлены с распоряжением и билеты можно продавать только на остановках, пишет Е1.
Напомним, что накануне, 31 января, в Екатеринбурге 11-летний школьник попал в больницу. Его сбил водитель пассажирского автобуса, проехав на запрещающий сигнал светофора.
Между тем, в Нижнем Тагиле по новой схеме проезда пассажирам приходится платить за поездки в муниципальных автобусах при входе. В трамваях работают кондуктора.