13 пожаров за сутки потушили сотрудники МЧС по Свердловской области

Posted 2 февраля, 07:58
Published 2 февраля, 07:58
Modified 2 февраля, 08:00
Updated 2 февраля, 08:00
Больше половины возгораний случились в жилом секторе. Так, в Сысертском ГО из-за замыкания в электрооборудовании вспыхнул частный дом. Почти 40 минут пожарные тушили здание. В том же ГО в деревне Ключи загорелась бана и окружающие его строения. Всего площадь возгорания составила 25 квадратных метров, которые потушили за 18 минут.
В нежилом доме в поселке Горный Щит загорелся мусор из-за невнимательного обращения с огнем. В результате огню подверглось 50 квадратных метров. Огнеборцы справились за 25 минут, сообщает МЧС по Свердловской области.
Кроме того, сотрудники МЧС России выезжали на места дорожно-транспортных происшествий 3 раза.