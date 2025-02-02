13 пожаров за сутки потушили сотрудники МЧС по Свердловской области

Больше половины возгораний случились в жилом секторе. Так, в Сысертском ГО из-за замыкания в электрооборудовании вспыхнул частный дом. Почти 40 минут пожарные тушили здание. В том же ГО в деревне Ключи загорелась бана и окружающие его строения. Всего площадь возгорания составила 25 квадратных метров, которые потушили за 18 минут.