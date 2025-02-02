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Posted 2 февраля, 07:58

Published 2 февраля, 07:58

Modified 2 февраля, 08:00

Updated 2 февраля, 08:00

13 пожаров за сутки потушили сотрудники МЧС по Свердловской области

13 пожаров за сутки потушили сотрудники МЧС по Свердловской области

2 февраля 2025, 07:58
Фото: 1MI.
За 1 февраля сотрудникам МЧС по Свердловской области удалось потушить 13 пожаров и отреагировать на 3 ДТП, в которых пострадало суммарно 6 людей.

Больше половины возгораний случились в жилом секторе. Так, в Сысертском ГО из-за замыкания в электрооборудовании вспыхнул частный дом. Почти 40 минут пожарные тушили здание. В том же ГО в деревне Ключи загорелась бана и окружающие его строения. Всего площадь возгорания составила 25 квадратных метров, которые потушили за 18 минут.

В нежилом доме в поселке Горный Щит загорелся мусор из-за невнимательного обращения с огнем. В результате огню подверглось 50 квадратных метров. Огнеборцы справились за 25 минут, сообщает МЧС по Свердловской области.

Кроме того, сотрудники МЧС России выезжали на места дорожно-транспортных происшествий 3 раза.

15 пожаров за сутки ликвидировали сотрудники МЧС в Свердловской области
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