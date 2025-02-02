2 детей провалились под лед на реке в Свердловской области

Posted 2 февраля, 06:46
Published 2 февраля, 06:46
Modified 2 февраля, 06:49
Updated 2 февраля, 06:49
Сотрудники МЧС России продемонстрировали настоящий профессионализм, спасая двух детей, оказавшихся в смертельной опасности на льду реки Каменка. Тревожный сигнал раздался в экстренных службах Сысерти, когда стало известно, что дети провалились под лед. Дети смогли спастись, оказавшись на плавучей льдине, но опасность оставалась реальной.
Спасательная операция была проведена быстро и эффективно. Сотрудники службы спасения применили лестницу с тремя выдвижными колесами, расположив ее горизонтально между берегом и льдиной. Это позволило безопасно эвакуировать детей и доставить их на сушу. Несмотря на пережитый стресс, медицинская помощь ребятам не потребовалась, сообщает МЧС по Свердловской области.
Этот случай стал напоминанием о необходимости соблюдать осторожность вблизи водоемов, особенно в период перепада температур. Выход на лед может обернуться трагедией, поэтому важно помнить об элементарных мерах безопасности и беречь свою жизнь.