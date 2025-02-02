2 детей провалились под лед на реке в Свердловской области

Спасательная операция была проведена быстро и эффективно. Сотрудники службы спасения применили лестницу с тремя выдвижными колесами, расположив ее горизонтально между берегом и льдиной. Это позволило безопасно эвакуировать детей и доставить их на сушу. Несмотря на пережитый стресс, медицинская помощь ребятам не потребовалась, сообщает МЧС по Свердловской области.