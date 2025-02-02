tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 февраля, 06:46

Published 2 февраля, 06:46

Modified 2 февраля, 06:49

Updated 2 февраля, 06:49

2 детей провалились под лед на реке в Свердловской области

2 детей провалились под лед на реке в Свердловской области

2 февраля 2025, 06:46
Фото: МЧС по Свердловской области.
Сотрудники МЧС России спасли 2 детей, провалившихся под лед на реке в Свердловской области.

Сотрудники МЧС России продемонстрировали настоящий профессионализм, спасая двух детей, оказавшихся в смертельной опасности на льду реки Каменка. Тревожный сигнал раздался в экстренных службах Сысерти, когда стало известно, что дети провалились под лед. Дети смогли спастись, оказавшись на плавучей льдине, но опасность оставалась реальной.

Спасательная операция была проведена быстро и эффективно. Сотрудники службы спасения применили лестницу с тремя выдвижными колесами, расположив ее горизонтально между берегом и льдиной. Это позволило безопасно эвакуировать детей и доставить их на сушу. Несмотря на пережитый стресс, медицинская помощь ребятам не потребовалась, сообщает МЧС по Свердловской области.

Этот случай стал напоминанием о необходимости соблюдать осторожность вблизи водоемов, особенно в период перепада температур. Выход на лед может обернуться трагедией, поэтому важно помнить об элементарных мерах безопасности и беречь свою жизнь.

Торчала только голова: лошадь провалилась под лед в Челябинской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Выход на лед водоемов в Нижнем Тагиле стал опасенБезумие или отвага: на тонком льду тагильского пруда заметили группу подростковМужчина провалился под лед на озере в Каменске-Уральском и утонул
#Агата Королева#Общество#Происшествия#Дети#Свердловская область#Река#Лед#Меры безопасности#Сысерть#Екатеринбург#Инцидент#Тонкий лед#Выход на лед#МЧС России#Опасный лед
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика