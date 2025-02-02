98-летней жительнице Талицы вручили юбилейную медаль к 80-летию Победы

Posted 2 февраля, 16:43
Published 2 февраля, 16:43
Modified 2 февраля, 16:45
Updated 2 февраля, 16:45
Президент России поручил отметить заслуги более чем 8 тысяч участников Великой Отечественной войны в честь 80-летия Победы. В рамках этой инициативы глава Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился начать торжественное вручение медалей. Награждение проводил министр экономики и территориального развития Руслан Садыков. Первой награды удостоилась Анна Котлова, которой исполнилось 98 лет, ветеран, чья судьба тесно связана с историей страны.
Анна Котлова родом из Хмельницкой области. В юном возрасте она оказалась в Германии, где ей пришлось трудиться на заводе, который выпускал средства защиты органов дыхания. Однако ей удалось совершить побег. Позже, уже будучи взрослой женщиной, Анна вместе с мужем-снайпером Петром Котловым перебралась в Талицкий район, где она проживает до сих пор, сообщает Департамент информационной политики.