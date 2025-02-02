98-летней жительнице Талицы вручили юбилейную медаль к 80-летию Победы

Анна Котлова родом из Хмельницкой области. В юном возрасте она оказалась в Германии, где ей пришлось трудиться на заводе, который выпускал средства защиты органов дыхания. Однако ей удалось совершить побег. Позже, уже будучи взрослой женщиной, Анна вместе с мужем-снайпером Петром Котловым перебралась в Талицкий район, где она проживает до сих пор, сообщает Департамент информационной политики.