Арендованный автомобиль загорелся в Екатеринбурге

В столице Среднего Урала местные жители заметили пылающий огнем автомобиль на объездной. Как оказалось, это транспортное средство Lifan X50, которое предоставляется в аренду. По словам водителя, у него закончился бензин. Возгорание началось еще в процессе передвижения вдоль дороги.