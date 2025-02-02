Арендованный автомобиль загорелся в Екатеринбурге

Posted 2 февраля, 08:15
Published 2 февраля, 08:15
Modified 2 февраля, 08:17
Updated 2 февраля, 08:17
В столице Среднего Урала местные жители заметили пылающий огнем автомобиль на объездной. Как оказалось, это транспортное средство Lifan X50, которое предоставляется в аренду. По словам водителя, у него закончился бензин. Возгорание началось еще в процессе передвижения вдоль дороги.
Сначала машина нас обогнала, но мы им сигналили и моргали. Загорелось днище в процессе движения. Водитель сказал, что кончился бензин, и сразу загорелась машина, — сообщает жительница Екатеринбурга Екатерина.
Огнеборцы прибыли на место происшествия и потушили огонь.