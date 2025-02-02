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Posted 2 февраля, 08:15

Published 2 февраля, 08:15

Modified 2 февраля, 08:17

Updated 2 февраля, 08:17

Арендованный автомобиль загорелся в Екатеринбурге

Арендованный автомобиль загорелся в Екатеринбурге

2 февраля 2025, 08:15
Фото: ZLOY_EKB — Злой Екатеринбуржец | ЕКАТЕРИНБУРГ.
В Екатеринбурге загорелась машина, взятая местным жителем в аренду.

В столице Среднего Урала местные жители заметили пылающий огнем автомобиль на объездной. Как оказалось, это транспортное средство Lifan X50, которое предоставляется в аренду. По словам водителя, у него закончился бензин. Возгорание началось еще в процессе передвижения вдоль дороги.

Сначала машина нас обогнала, но мы им сигналили и моргали. Загорелось днище в процессе движения. Водитель сказал, что кончился бензин, и сразу загорелась машина, — сообщает жительница Екатеринбурга Екатерина.

Огнеборцы прибыли на место происшествия и потушили огонь.

Видео: ZLOY_EKB — Злой Екатеринбуржец | ЕКАТЕРИНБУРГ.
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