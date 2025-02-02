Девушка погибла в пьяном ДТП в Екатеринбурге

Posted 2 февраля, 06:41
Published 2 февраля, 06:41
Modified 2 февраля, 06:43
Updated 2 февраля, 06:43
1 февраля на трассе «Полевской-Екатеринбург» столкнулось два автомобиля. 50-летний свердловчанин на Opel Zafira направлялся в столицу Среднего Урала и выехал на встречную полосу движения, где и произошло столкновение со второй машиной Honda Civic, за рулем которой был 21-летний молодой человек.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Honda получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. Ехал он не один, а с девушкой того же возраста. Ее жизнь оборвалась по пути в больницу. Виновник ДТП, выехавший на встречную полосу, был пьяным. При допустимом уровне 0,3 промилле у мужчины, задержанного сотрудниками ГИБДД, было обнаружено 1,105 мг/л, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
На месте трагедии сотрудники дорожно-патрульной службы и следственно-оперативная группа осуществили различные процессуальные мероприятия. В данный момент органы внутренних дел занимаются расследованием этого происшествия.