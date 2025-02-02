Девушка погибла в пьяном ДТП в Екатеринбурге

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Honda получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. Ехал он не один, а с девушкой того же возраста. Ее жизнь оборвалась по пути в больницу. Виновник ДТП, выехавший на встречную полосу, был пьяным. При допустимом уровне 0,3 промилле у мужчины, задержанного сотрудниками ГИБДД, было обнаружено 1,105 мг/л, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.