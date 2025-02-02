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Posted 2 февраля, 06:41

Published 2 февраля, 06:41

Modified 2 февраля, 06:43

Updated 2 февраля, 06:43

Девушка погибла в пьяном ДТП в Екатеринбурге

Девушка погибла в пьяном ДТП в Екатеринбурге

2 февраля 2025, 06:41
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области.
На дороге, соединяющей Полевской и Екатеринбург, случилось трагическое происшествие: автомобиль, управляемый нетрезвым водителем, столкнулся с другим транспортным средством. В результате ДТП погибла 21-летняя девушка-пассажир.

1 февраля на трассе «Полевской-Екатеринбург» столкнулось два автомобиля. 50-летний свердловчанин на Opel Zafira направлялся в столицу Среднего Урала и выехал на встречную полосу движения, где и произошло столкновение со второй машиной Honda Civic, за рулем которой был 21-летний молодой человек.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Honda получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. Ехал он не один, а с девушкой того же возраста. Ее жизнь оборвалась по пути в больницу. Виновник ДТП, выехавший на встречную полосу, был пьяным. При допустимом уровне 0,3 промилле у мужчины, задержанного сотрудниками ГИБДД, было обнаружено 1,105 мг/л, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

На месте трагедии сотрудники дорожно-патрульной службы и следственно-оперативная группа осуществили различные процессуальные мероприятия. В данный момент органы внутренних дел занимаются расследованием этого происшествия.

Два пешехода погибли под колесами автомобилей в Свердловской области
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