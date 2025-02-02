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Posted 2 февраля, 16:57

Published 2 февраля, 16:57

Modified 2 февраля, 16:59

Updated 2 февраля, 16:59

Дорожники предупреждают о сложностях на трассах Свердловской области

Дорожники предупреждают о сложностях на трассах Свердловской области

2 февраля 2025, 16:57
Фото: 1MI.
Из-за ожидаемого снегопада и гололедицы в Свердловской области водителей призвали быть особенно осторожными на дорогах, так как погодные условия могут значительно осложнить движение.

Свердловская область готовится к новым испытаниям от природы — непогода обещает создать опасные условия для автомобилистов. По данным ФКУ «Уралуправтодор», уже 3 февраля регион ожидает небольшой снегопад, который может сопровождаться мокрым снегом. Такая погода чревата налипанием снега на проводах и образованием гололедицы на дорогах.

Кроме того, в некоторых районах возможно ухудшение видимости из-за метелей. Водителей настоятельно призывают соблюдать осторожность и учитывать погодные условия при планировании поездок. Дорожные службы региона уже начали обработку трасс противогололёдными материалами, однако это не гарантирует полной безопасности движения.

Дорожники напоминают водителям о необходимости снизить скорость, увеличить дистанцию до впереди идущих автомобилей и избегать резких маневров. Особенно внимательными следует быть на мостах, эстакадах и крутых спусках, где вероятность образования льда наиболее высока.

Тем временем, дорожная техника продолжает работать в круглосуточном режиме, обеспечивая безопасность на основных магистралях региона.

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