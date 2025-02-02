Дорожники предупреждают о сложностях на трассах Свердловской области

Posted 2 февраля, 16:57
Published 2 февраля, 16:57
Modified 2 февраля, 16:59
Updated 2 февраля, 16:59
Свердловская область готовится к новым испытаниям от природы — непогода обещает создать опасные условия для автомобилистов. По данным ФКУ «Уралуправтодор», уже 3 февраля регион ожидает небольшой снегопад, который может сопровождаться мокрым снегом. Такая погода чревата налипанием снега на проводах и образованием гололедицы на дорогах.
Кроме того, в некоторых районах возможно ухудшение видимости из-за метелей. Водителей настоятельно призывают соблюдать осторожность и учитывать погодные условия при планировании поездок. Дорожные службы региона уже начали обработку трасс противогололёдными материалами, однако это не гарантирует полной безопасности движения.
Дорожники напоминают водителям о необходимости снизить скорость, увеличить дистанцию до впереди идущих автомобилей и избегать резких маневров. Особенно внимательными следует быть на мостах, эстакадах и крутых спусках, где вероятность образования льда наиболее высока.
Тем временем, дорожная техника продолжает работать в круглосуточном режиме, обеспечивая безопасность на основных магистралях региона.