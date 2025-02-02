Дорожники предупреждают о сложностях на трассах Свердловской области

Свердловская область готовится к новым испытаниям от природы — непогода обещает создать опасные условия для автомобилистов. По данным ФКУ «Уралуправтодор», уже 3 февраля регион ожидает небольшой снегопад, который может сопровождаться мокрым снегом. Такая погода чревата налипанием снега на проводах и образованием гололедицы на дорогах.