Хозяйка квартиры в Екатеринбурге, где погибли двое мужчин, оказалась наркозависимой

Posted 2 февраля, 10:05
Published 2 февраля, 10:05
Modified 2 февраля, 10:07
Updated 2 февраля, 10:07
Ранее сообщалось, что двое мужчин в Екатеринбурге найдены мертвыми в квартире.
Выяснилось, что владелица жилплощади на Репина, где скончались оба мужчины, наркозависимая, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.
Молодые люди в день своей смерти принимали наркотики. Также запрещенные вещества нашли и в крови владелицы квартиры. У подруги женщины в анализах обнаружили алкоголь.
В полиции ситуацию не комментируют.