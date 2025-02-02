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Posted 2 февраля, 10:05

Published 2 февраля, 10:05

Modified 2 февраля, 10:07

Updated 2 февраля, 10:07

Хозяйка квартиры в Екатеринбурге, где погибли двое мужчин, оказалась наркозависимой

Хозяйка квартиры в Екатеринбурге, где погибли двое мужчин, оказалась наркозависимой

2 февраля 2025, 10:05
Фото: 1MI.
Екатеринбурженка, в чьей квартире найдены два трупа, оказалась наркоманкой.

Выяснилось, что владелица жилплощади на Репина, где скончались оба мужчины, наркозависимая, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.

Молодые люди в день своей смерти принимали наркотики. Также запрещенные вещества нашли и в крови владелицы квартиры. У подруги женщины в анализах обнаружили алкоголь.

В полиции ситуацию не комментируют.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Смерть#18+#Екатеринбург#Инцидент
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