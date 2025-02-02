«Лыжня России» вновь объединит жителей Верхней Салды

«Лыжня России-2025» состоится 8 февраля на территории базы «Мельничная». Начало соревнований запланировано на 10:00, когда стартует гонка среди подготовленных спортсменов. А вот массовый старт, который объединяет студентов, школьников, воспитанников детских садов и их родителей, начнется в 12:30, сообщает Александр Маслов на своей странице в социальных сетях.