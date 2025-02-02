tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 февраля, 05:56

Published 2 февраля, 05:56

Modified 2 февраля, 05:58

Updated 2 февраля, 05:58

«Лыжня России» вновь объединит жителей Верхней Салды

«Лыжня России» вновь объединит жителей Верхней Салды

2 февраля 2025, 05:56
Фото: 1MI.
В Верхней Салде состоится «Лыжня России» 8 февраля на базе «Мельничная». Спортсмены стартуют в 10:00, в массовый забег начнется в 12:30.

В преддверии зимнего сезона глава Верхнесалдинского городского округа Александр Маслов объявил о проведении традиционного массового лыжного соревнования под названием «Лыжня России». Организационный комитет уже обсудил ключевые моменты предстоящего мероприятия, которое обещает стать ярким спортивным праздником для всех участников.

«Лыжня России-2025» состоится 8 февраля на территории базы «Мельничная». Начало соревнований запланировано на 10:00, когда стартует гонка среди подготовленных спортсменов. А вот массовый старт, который объединяет студентов, школьников, воспитанников детских садов и их родителей, начнется в 12:30, сообщает Александр Маслов на своей странице в социальных сетях.

Прошлогоднее событие собрало порядка 450 человек, включая как профессиональных спортсменов, так и простых любителей активного отдыха.

«Все на старт!» В Свердловской области открыта регистрация на «Лыжню России»
Узнать подробнее
Читайте также:
Тагильчане взяли золото в лыжных гонках на чемпионате по Свердловской областиЛучшие лыжники России и простые екатеринбуржцы вместе выйдут на лыжную гонкуНу, что, покатаемся? Самые популярные места для лыжников в Свердловской области
#Агата Королева#Общество#Происшествия#Спорт#Нижний Тагил#Свердловская область#Забег#Лыжи#Активный отдых#Лыжня России#Лыжный спорт#Горнолыжный спорт#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика