«Лыжня России» вновь объединит жителей Верхней Салды

Posted 2 февраля, 05:56
Published 2 февраля, 05:56
Modified 2 февраля, 05:58
Updated 2 февраля, 05:58
В преддверии зимнего сезона глава Верхнесалдинского городского округа Александр Маслов объявил о проведении традиционного массового лыжного соревнования под названием «Лыжня России». Организационный комитет уже обсудил ключевые моменты предстоящего мероприятия, которое обещает стать ярким спортивным праздником для всех участников.
«Лыжня России-2025» состоится 8 февраля на территории базы «Мельничная». Начало соревнований запланировано на 10:00, когда стартует гонка среди подготовленных спортсменов. А вот массовый старт, который объединяет студентов, школьников, воспитанников детских садов и их родителей, начнется в 12:30, сообщает Александр Маслов на своей странице в социальных сетях.
Прошлогоднее событие собрало порядка 450 человек, включая как профессиональных спортсменов, так и простых любителей активного отдыха.