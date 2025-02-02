Разворот под желтый сигнал светофора в Нижнем Тагиле закончился столкновением

В последний день января текущего года около 8 часов вечера на Ленинградском проспекте столкнулось два автомобиля. На перекрестке заканчивался период времени, в течение которого действовал разрешающий сигнал светофора. Об этом сигнализировал мигающий зеленый свет. В этот момент автомобиль, двигающийся по правой полосе движения, начал совершать разворот, сообщает «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ».