tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 февраля, 05:39

Published 2 февраля, 05:39

Modified 2 февраля, 05:42

Updated 2 февраля, 05:42

Разворот под желтый сигнал светофора в Нижнем Тагиле закончился столкновением

Разворот под желтый сигнал светофора в Нижнем Тагиле закончился столкновением

2 февраля 2025, 05:39
Фото: сообщество ВКонтакте «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ».
31 января около 20:00 в Нижнем Тагиле произошло ДТП на Ленинградском проспекте. Один автомобилист начал разворот, а второй решил проскочить на желтый сигнал светофора.

В последний день января текущего года около 8 часов вечера на Ленинградском проспекте столкнулось два автомобиля. На перекрестке заканчивался период времени, в течение которого действовал разрешающий сигнал светофора. Об этом сигнализировал мигающий зеленый свет. В этот момент автомобиль, двигающийся по правой полосе движения, начал совершать разворот, сообщает «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ».

Светофор уже переключился на желтый свет. И пока первое транспортное средство завершало маневр, двигающийся по той же полосе автомобиль решил проскочить на предупреждающий сигнал светофора и встретился лицом к лицу с разворачивающейся машиной. В результате столкновения автомобиль спешащего водителя врезался в ограждение и снес дорожный знак.

Сейчас водитель одного из участников ДТП разыскивает свидетелей произошедшего.

Видео: сообщество ВКонтакте «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ».
1072 человека в Свердловской области пострадали в ДТП в 2024 году
Узнать подробнее
Читайте также:
Трамваи в Нижнем Тагиле встали из-за ДТПВ Свердловской области за 2024 год произошло больше 45 000 ДТПВся «морда» всмятку: в Нижнем Тагиле у НТМК столкнулись ВАЗ-2115 и внедорожник
#Агата Королева#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Свердловская область#Столкновение#Свидетели#Светофор#Видео#Машина#Дорожный знак#Автомобилист#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика