Разворот под желтый сигнал светофора в Нижнем Тагиле закончился столкновением

Posted 2 февраля, 05:39
Published 2 февраля, 05:39
Modified 2 февраля, 05:42
Updated 2 февраля, 05:42
В последний день января текущего года около 8 часов вечера на Ленинградском проспекте столкнулось два автомобиля. На перекрестке заканчивался период времени, в течение которого действовал разрешающий сигнал светофора. Об этом сигнализировал мигающий зеленый свет. В этот момент автомобиль, двигающийся по правой полосе движения, начал совершать разворот, сообщает «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ».
Светофор уже переключился на желтый свет. И пока первое транспортное средство завершало маневр, двигающийся по той же полосе автомобиль решил проскочить на предупреждающий сигнал светофора и встретился лицом к лицу с разворачивающейся машиной. В результате столкновения автомобиль спешащего водителя врезался в ограждение и снес дорожный знак.
Сейчас водитель одного из участников ДТП разыскивает свидетелей произошедшего.