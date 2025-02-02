Роспотребнадзор помог калининградцу отсудить почти миллион за неисправный мотоцикл

Недавно в Калининграде покупатель приобрел дорогостоящий мотоцикл, но радость от покупки быстро сменилась разочарованием. Стоимость транспортного средства вместе со сборкой составила почти 196 тысяч рублей. Однако вскоре после начала эксплуатации мотоцикл вышел из строя, и оказалось, что его ремонт обойдется еще в 11 тысяч рублей. Потребитель попытался вернуть деньги за покупку, но продавец категорически отказывался идти навстречу.