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Posted 2 февраля, 17:10

Published 2 февраля, 17:10

Modified 2 февраля, 17:12

Updated 2 февраля, 17:12

Роспотребнадзор помог калининградцу отсудить почти миллион за неисправный мотоцикл

Роспотребнадзор помог калининградцу отсудить почти миллион за неисправный мотоцикл

2 февраля 2025, 17:10
Фото: 1MI.
Калининградец, купивший, как позже выяснилось, неисправный мотоцикл стоимостью около 200 тысяч рублей, при поддержке Роспотребнадзора добился через суд взыскания с продавца компенсации в размере более 920 тысяч рублей.

Недавно в Калининграде покупатель приобрел дорогостоящий мотоцикл, но радость от покупки быстро сменилась разочарованием. Стоимость транспортного средства вместе со сборкой составила почти 196 тысяч рублей. Однако вскоре после начала эксплуатации мотоцикл вышел из строя, и оказалось, что его ремонт обойдется еще в 11 тысяч рублей. Потребитель попытался вернуть деньги за покупку, но продавец категорически отказывался идти навстречу.

Калиниградец принял решение додать исковое заявление в суд, заручившись поддержкой Управления Роспотребнадзора по Калининградской области. Специалисты ведомства подготовили заключение в защиту интересов покупателя и направили его в судебные органы. Суд назначил экспертизу, результаты которой подтвердили наличие серьезных дефектов в системе сцепления мотоцикла, возникших вследствие ненадлежащих работ по сборке, проведенных самим продавцом, сообщает Роспотребнадзор.

После тщательного изучения всех материалов дела и заключения экспертов, суд решил удовлетворить требования истца. В итоге в пользу потребителя было взыскано 923 тысячи рублей.

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