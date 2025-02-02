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Posted 2 февраля, 07:13

Published 2 февраля, 07:13

Modified 2 февраля, 07:24

Updated 2 февраля, 07:24

Неопытный водитель спровоцировал цепочку аварий в Екатеринбурге

Троих пешеходов сбили в Екатеринбурге

2 февраля 2025, 07:13
Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга.

Неопытный водитель спровоцировал цепочку аварий в Екатеринбурге

В Екатеринбурге неопытный водитель Daewoo Matiz при перестроении столкнулся с Hyundai, который врезался в стоящую Lada Priora и троих пешеходов, попавших в больницу.

В столице Среднего Урала 21-летний водитель Daewoo Matiz ехал с Московской улицы на Щорса. Когда молодой человек начал перестроение на другую полосу, он столкнулся с впередистоящим Hyundai. Hyundai под силой удара проехал вперед и наехал на трех молодых людей. Кроме того, он врезался в Lada Priora, который стоял на парковке. Пешеходы, на которых наехало транспортное средство попали в больницу.

Выяснилось, что Daewoo Matiz управлял не опытный водитель со стажем вождения менее года. Помимо этого он привлекался к административной ответственности 1 раз. На момент ДТП алкоголь не употреблял, сообщает Госавтоинспекция Екатеринбурга. Сотрудники ДПС установили личности участников инцидента, а также проверили все детали произошедшего.

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