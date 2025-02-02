Троих пешеходов сбили в Екатеринбурге

Posted 2 февраля, 07:13
Published 2 февраля, 07:13
Modified 2 февраля, 07:24
Updated 2 февраля, 07:24
В столице Среднего Урала 21-летний водитель Daewoo Matiz ехал с Московской улицы на Щорса. Когда молодой человек начал перестроение на другую полосу, он столкнулся с впередистоящим Hyundai. Hyundai под силой удара проехал вперед и наехал на трех молодых людей. Кроме того, он врезался в Lada Priora, который стоял на парковке. Пешеходы, на которых наехало транспортное средство попали в больницу.
Выяснилось, что Daewoo Matiz управлял не опытный водитель со стажем вождения менее года. Помимо этого он привлекался к административной ответственности 1 раз. На момент ДТП алкоголь не употреблял, сообщает Госавтоинспекция Екатеринбурга. Сотрудники ДПС установили личности участников инцидента, а также проверили все детали произошедшего.