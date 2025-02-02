Троих пешеходов сбили в Екатеринбурге

В столице Среднего Урала 21-летний водитель Daewoo Matiz ехал с Московской улицы на Щорса. Когда молодой человек начал перестроение на другую полосу, он столкнулся с впередистоящим Hyundai. Hyundai под силой удара проехал вперед и наехал на трех молодых людей. Кроме того, он врезался в Lada Priora, который стоял на парковке. Пешеходы, на которых наехало транспортное средство попали в больницу.